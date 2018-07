Ez nem befektetés, ez inkább kaszinó!

A bináris opciók olyan termékek, amelyek kapcsán az ügyfelek akkor kaphatnak egy előre rögzített összegű kifizetést, ha az alapul szolgáló termék tekintetében egy előre meghatározott feltétel egy előre meghatározott időszakban/időpontban teljesül. A legtöbb ilyen termék például akkor teljesít kifizetést az ügyfél részére, ha egy előre meghatározott időszakon belül (jellemzően nagyon rövid, akár 10 percen belül) az alaptermék ára egy megadott értéknél nagyobb, vagy kisebb lesz (terméktől függően).



CFD (contracts for difference, különbözeten alapuló ügyletek): A különbözeten alapuló ügyletek származékos termékek, amelyekkel az alapul szolgáló termék árának változására lehet spekulálni. Az alapul szolgáló termékek elég sokfajták lehetnek: a devizákon, indexeken, részvényeken, illetve nyersanyagokon alapuló CFD-k a legnépszerűbbek. A CFD-k jellemzően tőkeáttételes termékek.

A hatóságok a vizsgálataik során megállapították, hogy az EU tagállamokban a CFD kereskedésre szolgáló lakossági ügyfelek számláinak 74-89 százaléka veszteséges, átlagosan 1.600 és 29.000 euró közötti mínuszban állnak.

Ráadásul a felmérések azt mutatják, hogy a bináris opciók árazása is inkább kaszinókra emlékezet, mint egy befektetési termékre, a költségeket figyelembe véve az ügyfélnek nagyon kicsi az esélye arra, hogy nyereséggel távozzon.

Több szolgáltató már most is alkalmazza azt az előírást, hogy az ügyfélszámlák nem mehetnek mínuszba, azaz egy ügyfél nem veszíthet többet, mint a számlaegyenlege, azonban a tőkeáttétel több terméknél nagyon magas.

Az új szabályozás várhatóan látványos hatással lesz a CFD termékek kereskedelmére, biztosan lesznek szolgáltatók, ahol csökken megszűnik a jelenlegi üzleti modell, de hosszabb távon csak akkor tud a piac jól működni, ha az transzparens és az ügyfelek is értik és felmérik a termékek tulajdonságait és kockázatait. Ha az ügyfelek nagyobb része folyamatosan csak veszít, akkor előbb-utóbb nem lesz, aki ilyen termékkel és szolgáltatónál akar és tud kereskedni.

Az ESMA ideiglenesen (határozatlan idejű beavatkozásra nincsen lehetősége) felfüggesztette a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő értékesítését, és korlátozza a CFD termékek lakossági ügyfeleknek történő értékesítését.A bináris opciók és a CFD (contracts for difference, különbözeten alapuló ügyletek) befektetési termék kockázatosságára több ország tőkepiaci hatósága, illetve maga az ESMA is felhívta már korábban a figyelmet, és most együtt arra a következtetésre jutottak, hogy a lakossági ügyfeleknek kínált bináris opciók és CFD-k jelentős befektetővédelmi aggályokat vetnek fel.Ezen termékek legnagyobb kockázata abból fakad, hogytovábbá hogy a termékekben meglévő tőkeáttétel nemcsak az esetleges nyereséget nagyítja fel (amit sok szolgáltató kiemel a tájékoztatójában), hanem a veszteséget is.Az ESMA minderre figyelemmel megtiltotta a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalmazását, terjesztését és értékesítését. A tiltás 2018. július 2-től 3 hónapon át érvényes, de ez 3 további hónappal meghosszabbítható.Véleményünk szerint a fő probléma a bináris opciókkal (vagy, ahogy az angol felügyelet (FCA) mondja bináris tétek ("binary bets"), hogy az ügyfelek egy pénzügyi befektetésként tekintetnek rá. Ezzel szemben a termékek jellemző lejárata nagyon rövid, így - hacsak nem várható valamilyen piacbefolyásoló hír, akkor az már inkább szerencsejátéknak tekinthető. Egy jellegzetes bináris opció például, amikor az ügyfél arra fogad, hogy 30 perc múlva hol fog állni a DAX index. Könnyű belátni, hogy ez inkább lutri, mint befektetés.Ezek alapján jó lépésnek tűnik az ESMA által bejelentett tilalom a lakossági ügyfelek körében, sőt, tekintettel a termék kapcsán felmerülő jelentős kockázatokra és csalásokra megfontolandó lenne a szabály kiterjesztése a többi ügyféltípusra is.A CFD-k kapcsán az ESMA nem vezet be teljeskörű tiltást, hanem korlátozásokat szab meg szintén 3 hónapos időszakra, amely 2018. augusztus 1-től kezdődik, és szintén meghosszabbítható. Az intézkedéssel az ESMA szabályozta a legmagasabb tőkeáttételt a CFD termék típusok szerint különböző szinten 30 az 1-hez és 2 az 1-hez értékek között az alaptermék kockázatától függően.Ezen kívül az ESMA előírta, hogy a szolgáltatónak automatikusan zárnia kell az ügyfél pozícióit, ha az ügyfél számlájának és nyitott CFD pozíciók nem realizált veszteségének összege a nyitott CFD pozíciók kezdeti letétszükségletének 50%-a alá esik. További korlátozás, hogy a szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az ügyfelek CFD kereskedésre szolgáló számlái nem mehetnek mínuszba, azaz az ügyfél nem veszthet többet, mint amekkora összeg van a CFD kereskedésre szolgáló számláján.A CFD termékek sokkal több szolgáltatónál érhetőek el és bizonyos szempontból előnyösek is lehetnek kisbefektetők számára, ezért jó lépés, hogy az ESMA nem a teljes tiltást választotta, hanem a piac szabályozását. Jelenleg egy kisbefektető számára sokszor nehezen érhetőek el például a külföldi részvények, vagy a nyersanyagok, akár a magas költségek, akár a magas minimális kötésnagyság miatt, így esetükben jó alternatíva lehet a CFD termékek beszerzése. Csakhogy a kisbefektetők sokszor nincsenek tisztában az egyes termékek tulajdonságaival, és nem tudják jól felmérni a termékhez kapcsolódó kockázatokat. A most bevezetett korlátozások segíthetnek abban, hogy a kisbefektetők is megfelelő biztonságban tudjanak kereskedni CFD-kel.A tőkeáttétel korlátozása azért fontos, mert a kisbefektetők nagy része egyszerűen nem a kitettséget, hanem csak a letétként elhelyezett összeget veszi figyelembe, amikor felméri a saját kockázatát. Vannak olyan CFD termékek, ahol a tőkeáttétel bőven meghaladja a 1:100-as arányt, ez pedig véleményünk szerint nagyon túlzó és megnehezíti a kockázatok felmérését és megértését.