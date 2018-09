Ezen az 5 dolgon múlik, hogy beszakadnak vagy tovább emelkednek a tőzsdék

1. Az USA és Kína közötti kereskedelmi konfliktus alakulása

2. Kína élénkít, de lesz-e érdemi hatása a gazdaságra?

3. Hogyan hat a feltörekvő piaci monetáris szigorítás?

4. Hogy alakul az olajpiaci kereslet-kínálat?

5. Hogy alakul a vállalatok profitja?

A két ország kereskedelmi háborújának enyhülésével összefüggésben nem számítanak jelentős javulásra a JPMorgan elemzői a következő hónap folyamán, amelynek oka, hogy az Egyesült Államok Kínával szembeni követeléseinek egy része, mint Kínának az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többletének drasztikus csökkentése, közgazdasági szempontból nem tűnik elérhetőnek. Mindemellett a kínai iparnak juttatott támogatások megszüntetése túlságosan is húsbavágó ahhoz, hogy Kína gyorsan felhagyjon vele.Az Egyesült Államok elnöke a korábbi fenyegetését beváltva hétfőn újabb 200 milliárd dollárnyi kínai termékre vetett ki importvámot, amelynek kivetése előtt Kína már korábban ellenlépéseket helyezett kilátásba. A bankház szerint a kereskedelmi konfliktus valószínűsíthetően tovább folytatódhat, legalábbis amíg nem következik be változás az elnök személyében. A JPMorgan elemzői mindemellett figyelemmel kísérik Donald Trump népszerűségét, amelyre, mint az elnöki intézkedések egyik lehetséges visszafogó tényezőjeként tekintenek, a bankház elemzői azonban kiemelik, hogy az USA gazdaságának bővülése és az amerikai részvénypiac erősödése összességében aligha ösztönzi majd a jelenleg sem túlságosan népszerű elnököt a politikai irányvonalának megváltoztatására.A bankház szerint Kína gyengélkedésének valódi oka a kínai gazdaság és az ország hitelezési folyamatainak lassulása, ezért a JPMorgan szakértői az elmúlt időszak kínai fiskális és monetáris élénkítése után a hitelezési és beruházási adatsorokat vizsgálják a javulás jeleit keresve. Ennek oka, hogy a kínai beruházási aktivitás a nemesfémiparág vagy a bányászati szektor esetében fontos középtávú hajtóerőt jelent a nyersanyag kereslet változásán keresztül. Bár a társaság elemzői megjegyzik, hogy a Kínából augusztusban beérkező hitelezési és beruházási adatsorok továbbra is lassulásról számoltak be.A JPMorgan közgazdászai az adatsorok esetében stablizációt várnak a következő néhány hónap folyamán, azonban a társaság szakértői nem számítanak jelentős javulásra, miután a Kína által idén bevetett élénkítő intézkedések nem voltak annyira széleskörűek, mint 2012-ben vagy 2015-ben. A bankház elemzői úgy vélik, hogy a hitelezési és beruházási adatsorok javulása megállíthatja a jüan és a kínai részvénypiacok gyengélkedését, azonban mindez arra a feltételezésre épít, hogy az USA ezzel párhuzamosan nem vet ki újabb büntetővámomat, amelyek újabb körét Donald Trump hétfőn már be is jelentette.A JPMorgan elemzői szerint az feltörekvő piaci országok esetében fordulópontot a monetáris politika szigorítása és ezzel párhuzamosan a makrogazdasági egyensúlytalanságok csökkenése jelentheti, amely gátat szabna a feltörekvő piaci fizetőeszközök gyengülésének és a részvénypiaci fertőzésnek is. A bankház szerint az USA és a feltörekvő piaci országok közötti reálkamat-spreadek tágulása különösen Törökország, Mexikó és Oroszország esetében volt szembetűnő, a társaság elemzői szerint azonban a reálkamat-spread szinten tartása szükséges a feltörekvőpiaci devizák leértékelődésének elkerüléséhez.A bankház szakértői kiemelik a múlt heti török, és az augusztusi argentin kamatemelést is, a JPMorgan szerint a monetáris politikai fordulat mellett a hiányzó láncszemet a feltörekvő piaci országok esetében a középtávú fiskális reform jelenti, ami a vállalatokat és a pénzintézeteket is érdemben támogatja.A feltörekvő piaci feszültségek mellett a JPMorgan szakértői kiemelik a négyéves csúcsa közelében járó olajárat, ami a bankház szakértői szerint részben az amerikai elnök által követett külpolitikának volt betudható. A társaság elemzői szerint a feltörekvőpiaci devizák mellett az olaj volt az a két eszközosztály, ahol a visszaszámított volatilitás idén felfelé trendelt.Az olajpiacon a kínálat növekedése 2017 óta alulmúlja a kereslet növekedését, csökkentve ezáltal a felesleges készleteket, szűkítve a piaci egyensúlyt és támogatva az olajár emelkedését. A JPMorgan elemzői pozitívan vélekedtek az olajár alakulásáról az idei év közepéig, majd ezt követően a társaság szakértői immár borúsabban látják az olaj kilátásait, amelynek oka a magas olajár jelentette kínálati oldali kockázatok mellett a júniusi, olajkitermelés növeléséről határozó OPEC megállapodás volt. A JPMorgan várakozásai szerint a globális olajpiac a negyedik negyedév folyamán a túlkínálat irányába mozdulhat el, a Brent olaj árfolyama pedig a hatvan dolláros régióba gravitálhat az év végére. A bankház a nyersanyag devizák esetében a pozíciók csökkentését, míg az amerikai energiaipari részvények esetében felülsúlyozást javasolt a társaság ügyfelei számára.Az idén jól teljesítő amerikai részvénypiaccal kapcsolatban a JPMorgan elemzői szerint a fordulópontot a vállalati eredménynövekedési ütem jelentős lassulása és a profitmarzsok szűkülése okozhatja. A bankház elemzői mindemellett úgy vélik, hogy ezek bekövetkezésére az idei év folyamán valószínűleg nem kerül sor, a korábbi társasági adócsökkentés tovagyűrűző hatásai és Federal Reserve által csupán fokozatos ütemben végrehajtott kamatemelések miatt.A JPMorgan elemzői úgy vélik, hogy a harmadik negyedéves eredménynövekedési ütem év/év alapon 24 százalék lehet, minimálisan maradva el csupán a második negyedéves 25 százalékos eredménynövekedési ütemtől. Az amerikai bérnövekedési ütem bár ciklikus csúcsra emelkedett, mindemellett párhuzamosan a termelékenység is növekedett, magasan tartva a vállalati marzsokat.