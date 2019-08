Ezért a blue chipért rajonganak most a hazai alapkezelők

Mozgalmas júliust tudhat maga mögött a magyar tőzsde, a BUX a július első hetének lefordulása után ismét emelkedni kezdett, július második felére a lendület kifulladt és a hazai részvényindex ismét lefordult, miután a nemzetközi részvénypiaci hangulatra a kereskedelmi háborús félelmek mellett a globális növekedési kilátások romlásával kapcsolatos aggodalmak vetettek árnyékot. A korábbi erősödéséből egy keveset megőrizve a BUX végül 1,2 százalékos emelkedéssel zárta a júliust.

Ebben a hónapban a felmérésünkben résztevő alapkezelők 70 százaléka számított arra, hogy a hazai részvényindex mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd háromhónapos időtávon. Az alapkezelők 20 százaléka tart elképzelhetőnek 5 és 15 százalék közötti esést, míg egy kisebbség kifejezetten pesszimista, miután az alapkezelők 10 százaléka várt 15 százalékosnál is nagyobb esést a következő három hónap során, míg az alapkezelők közül senki sem számított nagyobb emelkedésre a következő három hónapban. 12 hónapos időtávon a felmérésünkben résztvevő alapkezelők 30 százaléka számít arra, hogy a BUX a mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd, míg 30 százalékuk várt 5 és 15 százalék közötti emelkedést. Az általunk megkérdezett alapkezelők 30 százaléka ugyanakkor arra számít, hogy a magyar tőzsde 5 és 15 százalék közötti esést szenvedhet el, míg 10 százalékuk vár 15 százaléknál is nagyobb esést a következő 12 hónap során.

Az alapkezelői válaszokból képzett 3 hónapos mutató esetében a pesszimizmus növekedése látható, miután a felmérésünkben résztvevő alapkezelők közül a korábbi hónap 73 százalékával szemben ebben a hónapban 70 százalékuk számított mérsékelt, mínusz 5 és plusz 5 százalék közötti elmozdulásra a magyar tőzsdén, azonban a profik 20 százaléka számított nagyobb, 5 és 15 százalék közötti esésre, míg egy kisebbség ennél is pesszimistább. Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy a korábbi hónaphoz képest ebben a hónapban az alapkezelők közül senki nem várt nagyobb emelkedést a magyar tőzsdén, rövid távon. Az alapkezelői válaszokból képzett 12 hónapos mutató esetében a pesszimizmus növekedése volt megfigyelhető, miután a korábbi hónap 55 százalékával szemben az általunk megkérdezett alapkezelők 30 százaléka számított arra, hogy a BUX mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd. Az alapkezelők immár 30 százaléka számít nagyobb, 5 és 15 százalék közötti esésre, míg a korábbi hónap 36 százalékos értékével szemben ebben a hónapban csupán az alapkezelők 30 százaléka várt nagyobb, 5 és 15 százalékos emelkedést a következő 12 hónap folyamán.

Az OTP árfolyama július második felében lejjebb került, majd a héten pozitív fordulat következett és a bankpapír árfolyama felpattant. Az OTP papírjai ebben a hónapban is kiemelten népszerűek, miután az OTP részvényeit 6 alapkezelő jelölte meg, mint kedvenc részvényét. Az OTP népszerűségét pedig a társaság legfrissebb számai is alátámasztották, az OTP a második negyedéves gyorsjelentésében az elemzői várakozásoknál kedvezőbb eredményről számolt be, míg a bank 105 milliárd forintos rekordprofittal lepte meg a piaci szereplőket. A blue chipek közül a Mol részvényét 3-, míg a Magyar Telekom papírjait 2 alapkezelő jelölte meg kedvenc részvényeként ebben a hónapban.A midcapek közül az ANY Biztonsági Nyomda részvényeit 4 alapkezelő jelölte meg kedvenc részvényeként, míg az Alteo papírjai 3 említést kaptak ebben a hónapban. A CIG Pannónia és a Graphisoft Park részvényei pedig egyaránt 2-2 említést kaptak ebben a hónapban.

A felmérésünkben résztvevő alapkezelők közül egy emelte ki a Molt, mint legkevésbé kedvelt részvényt, míg a blue chipek közül a Richter is egy említést kapott, ugyanakkor a hazai nagypapírok közül sem az OTP, sem a Magyar Telekom sem kapott említést ebben a hónapban. Az Opus részvényeit ebben a hónapban 3 alapkezelő emelte ki, mint legkevésbé kedvelt részvényt, míg a közepes kapitalizációjú társaságok részvényei közül a 4iG és az Appeninn papírjai egyaránt 2-2 említést kaptak.