Ezért a részvényért rajonganak most leginkább a hazai alapkezelők

A tengerentúli tőzsdék jelentős eséssel zárták a decembert, miután a befektetők a Fed újabb kamatemelését követően a folytatódó monetáris szigorítás lehetősége miatt aggódtak, míg a növekedési kilátásokkal kapcsolatos félelmek mellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával összefüggő bizonytalanság is rányomta bélyegét a részvénypiacok hangulatára. A borús részvénypiaci hangulatban a novemberben valósággal szárnyaló BUX lefordult, és a magyar tőzsde eséssel zárta az év utolsó hónapját.

A hazai részvényindex novemberben valósággal szárnyalt, míg ezt követően az erősen negatívba váltó részvénypiaci hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsde is lejjebb került az év utolsó hónapja során. Ennek ellenére, a decemberi felmérésünkhöz hasonlóan az alapkezelők többsége továbbra is úgy véli, hogy a BUX értéke mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd a következő 3 hónap folyamán, a válaszadók 13 százaléka azonban nagyobb, 5-15 százalékos esést is elképzelhetőnek tart. 12 hónapos időtávon az alapkezelők 57 százaléka továbbra is arra számít, hogy a magyar tőzsde mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd, míg az alapkezelők 14 százaléka továbbra is elképzelhetőnek tartott nagyobb, 5-15 közötti erősödést a BUX esetében. 12 hónapos időtávon azonban a profik 29 százaléka továbbra is pesszimista, ők 5 és 15 százalék közötti gyengülést várnak a hazai részvényindextől.

Az alapkezelői válaszokból képzett mutató sem 3 hónapos, sem pedig a 12 hónapos időtávon nem mutatott érdemi elmozdulást ebben a hónapban, miután a felmérésben résztvevő alapkezelők véleménye nem mutatott változást a korábbi hónaphoz képest. A BUX jelentős novemberi emelkedése után az év utolsó hónapja folyamán bár negatív korrekció következett, az alapkezelők többsége rövid távon továbbra is arra számít, hogy a BUX index mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd a következő 3 hónap folyamán.

Januárban a hazai blue chipek közül az alapkezelők a Magyar Telekom papírjait kedvelték a leginkább, a telekomcég részvényei ebben a hónapban 3 említést kaptak. A Magyar Telekom árfolyama részben egy felvásárlási pletyka hatására hatalmasat emelkedett novemberben, a részvény népszerűségében mindemellett szerepet játszhat az erős hazai gazdasági növekedés és a társaságot ezzel párhuzamosan támogató erős magyar lakossági fogyasztás, továbbá a részvény kínálta relatíve vonzó osztalékhozam is. A blue chipek közül a Mol, az OTP, és a Richter részvényei ebben a hónapban egyaránt 2-2 említést kaptak. A közepes kapitalizációjú cégek közül az Alteo, az ANY Biztonsági Nyomda, a Graphisoft Park és a Rába részvényei 2-2 említést kaptak ebben a hónapban a felmérésben résztvevő alapkezelőktől.

A legkevésbé kedvelt részvények között ezúttal két blue chip szerepel, a Mol és a Magyar Telekom részvényei egyaránt 1-1 említést kaptak, míg a közepes kapitalizációval rendelkező papírok közül a 4iG, az Appeninn, a CIG Pannónia, a Konzum, az Opus, a Takarék Jelzálogbank, az Opus, a PannErgy és a Waberer's egyaránt 1-1 említést kapott.