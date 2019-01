Ezt a szárnyalást már Zsiday Viktor sem hagyhatta szó nélkül

Zsiday Viktor a blogbejegyzése elején felidézte, hogy 2018 folyamán az összes Plotinus részvényét értékesítette 6000 forinton, ahogyan erre a társaság részvényesinek is megvolt a lehetősége a tavalyi év folyamán. Zsiday Viktor kiemelte, hogy nem rendelkezik Plotinus részvényekkel, továbbá 2017 tavasza óta nem tölt be vezető tisztséget a cégben, mára minden kapcsolata megszűnt a Plotinusszal.A társaság részvényeinek tőzsdéről történő kivezetésével kapcsolatban Zsiday Viktor kiemeli, hogy bár eredetileg valóban ez volt a cél, azonban a cég 2017-es közgyűlésén végül nem született meg az ezzel kapcsolatos döntés, azonban 2018-ban a társaság érzékelve, hogy a tőzsdei cégek önmagukban is értékkel rendelkeznek, a cég megfontolás tárgyává tette a tőzsdén maradást, abban bízva, hogy lehetnek olyan szereplők, akik egy ''üres'' cégen keresztül lépnének a tőzsdére, ahogyan arra a közelmúltban többször is sor került.Zsiday szerint erre azonban az elhúzódó MNB vizsgálat miatt nem kerülhetett sor, azonban a tavalyi év során láthatóvá vált, hogy a cégre vannak hazai érdeklődők, akik, ha nem is közvetlenül, többségi befektetőként (apport vagy felvásárlás útján) szeretnének bejutni a tőzsdére, de fantáziát látnak nagyobb részesedések megszerzésében és a Plotinus irányításának átvételében.A befektetési szakember a Plotinus aktuális helyzetével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a társaságnak jelenleg két ismert befektetője van, és abban a reményben, hogy ők jó áron képesek behozni új befektetőt a cégen keresztül a tőzsdére, az árfolyam a mai napon egészen 36 000 forintin emelkedett, amelynek alapján a Zsiday Viktor szerint egy gyakorlatilag üres cég közel egymilliárd forintot ér tőzsdei jelenlétének köszönhetően, ami Zsiday szerint meglehetősen alaptalannak tűnik elsőre, bár a befektetési szakember kiemeli, hogy a Budapesti Értéktőzsdén látott már nagyobb csodákat is az elmúlt pár évben. Zsiday Viktor mindemellett nyomatékosította, mivel nem rendelkezik Plotinus-részvénnyel, a cég működésébe nem lát bele, és emiatt nincs tudomása a potenciális befektetőkről sem.A Plotinus árfolyama kedden és szerdán is napi limittel emelkedett, a társaság részvényei ma egészen 36 000 forintig szárnyaltak, a Plotinus árfolyama közel 279 százalékkal került feljebb.