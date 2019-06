Fejlesztik a debreceni repteret, új futópályát építenek

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester emlékezetett rá, hogy 2012-ben indult el az első Debrecen-London menetrend szerinti Wizz-járat, azóta már két bázisgép is üzemel a debreceni nemzetközi repülőtéren.Az idei, várhatóan 600 ezres utasszám kiszolgálása érdekében jelentősen bővítették a kapacitást az utasbiztonsági zónában, az áteresztőképesség növelése érdekében két új biztonsági kapu próbaüzeme kezdődött meg, két új utasbeszállító kaput is kialakítottak, növelik a parkolókapacitást, a büfé és a shop területét, illetve bővítik a transzferszolgáltatást - sorolta a polgármester.Korábbi közlés szerint Debrecenből 2018-ban 353 ezer utas vette igénybe a Wizz Air szolgáltatásait.Papp László bejelentette: a jelenlegi futópálya melletti használaton kívüli betoncsíkot elbontják, és a helyén egy teljesen új, 45 méter széles futópályát építenek korszerű, ILS 3 műszeres leszállító rendszerrel.A Wizz Air vezérigazgatója hozzátette: az új futópálya megépítése a járatszámok, az úti célok számának növelése mellett lehetővé teszi az együttműködés bővítését más területeken is.Váradi József példaként a repülőkarbantartás Debrecenbe helyezését, illetve a debreceni bázisú pilóta- és repülőgépmérnök-képzés beindítását említette.Bejelentette azt is: a Wizz Air november 19-én Debrecenből is indít szurkolói járatot a magyar labdarúgó válogatott walesi mérkőzésére.