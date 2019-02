Felállt az új állami holdingcég - Mire készülnek Ausztriában?

Aktívabb lesz az állam

az OMV 31,5 százalékos,

a Telekom Austria 28,4 százalékos,

a Verbund 51 százalékos,

az Österreichische Post 52,9 százalékos,

és a Casinos Austriában lévő 33,2 százalékos állami részesedés,

Egy új állami holdingon, az Österreichische Beteiligungs AG-n (ÖBAG, korábban ÖBIB) keresztül fogná a korábbinál erősebben azokat a vállalatokat az osztrák kormány, amelyekben tulajdonrésze van. A holdingban olyan stratégiai szempontból fontos részesedések vannak, mint

de a nagy állami holdingba tették a Bundesimmobiliengesellschaftot (BIG), azaz a szövetségi ingatlankezelő társaságot is, ez utóbbi kiemelten fontos a portfólió mérete és a benne lévő társaságok osztalékfizetése szempontjából is, hiszen a BIG-gel együtt az állami holdingban lévő tulajdonrészek értéke 12 milliárd euróval közel duplájára, 24 milliárd euróra nőtt, és a cégek által kifizetett osztalék is nagyot ugrott, a BIG 230 millió eurós osztalékával 544 millió euróra.

javítsák Ausztria, mint befektetési helyszín pozícióját a holdingon keresztül, amely hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az innovációhoz,

ezen túlmenően az új állami holding a korábbi struktúránál gyorsabban és rugalmasabban reagálhat a piaci változásokhoz,

de ami talán a legfontosabb, az állam a tulajdonrészeit nem csak passzívan kívánja tartani ezen a holdingon keresztül, hanem aktívan kezelné részesedéseit, és az ÖBAG-on keresztül befolyásolná a portfólióban lévő részben vagy teljesen állami vállalatok működését, hogy azon keresztül érje el gazdaságpolitikai céljait.

Hogy mi a kormány célja a holdinggal? A hivatalos kommunikáció alapján az, hogyEz utóbbi szempont a kulcs, az osztrák pénzügyminiszter, Hartwig Löger korábban arról beszélt, hogy a cél az értékteremtés lesz, de ezalatt egyértelműen nem a hagyományos értelemben vett (kis)részvényesi értékteremtésre gondolt, példaként felhozva a Telekom Austriát, amelynél korábban egyértelműen a magas osztalék volt a kívánatos, az új struktúrában az a cél, hogy az értékteremtés Ausztria-szinten valósuljon meg, a döntéseknél pedig fokozottabban figyelembe kell venni a nagytulajdonos, vagyis az osztrák állam érdekeit.

Hartwig Löger, Fotó: OeNB/ Niesner

Van kritika bőven

Privatizációt, vagyis a meglévő vagyonelemek értékesítését nem tervezi az állam, éppen ellenkezőleg, a holdingcégben megnyílik a lehetőség arra, hogy további, stratégiai szempontból fontos részesedéseket szerezzen az állam. Az ehhez szükséges jogi környezetet is átalakították, kormánydöntésre csak akkor van szükség, ha a megszerzett tulajdoni részesedéssel a 25, az 50 vagy a 75 százalékos tulajdoni hányadot átlépik.Az állami holding felállítása és főleg a vezetőinek a kiválasztása több oldalról is komoly kritikát kapott. Többen (főként az ellenzéki pártok képviselői) azt nehezményezték, hogy az osztrák kancellár, Sebastian Kurz és az alkancellár, Heinz-Christian Strache az ÖBAG vezetését a saját bizalmasaikkal töltötte fel, és a vezetők kiválasztásánál a lojalitás fontosabb szempont volt, mint a szakértelem.Utóbbi kritikával azért lehetne vitatkozni, hiszen bár az ÖBAG felügyelőbizottságának elnöke, Helmut Kern legutóbb valóban egy bécsi kórház, a Wiener Krankenhauses der Barmherzigen Brüder vezetője volt, korábban azonban a Deloitte partnere és a PwC gobális tanácsadási részlegének vezetőjeként dolgozott, és több európai nagyvállalat felügyelőbizottságának és tanácsadó testületének tagja volt. (Kern egyébként a Bwin online szerencsejátékcég felügyelőbizottságának is tagja volt, ami közvetlen konkurense a Casinos Austriának, amelyben az állami holdingnak komoly tulajdonrésze van, Kern azonban lemondott pozíciójáról a Bwinnél). Kern helyettese az ismert családi vállalkozást vezető Karl Ochsner lett, az ő kinevezését azért kritizálják, mert az FPÖ elnökének, Heinz-Christian Strachénak az esküvői tanúja volt, a másik elnökhelyettes pedig az ausztriai Aldi vezetője Günther Helm lett, aki hamarosan az alapító Erwin Müllert váltja a Müller Drogéria élén, aki pedig kifejezetten közeli viszonyban áll Sebastian Kurz miniszterelnökkel.

Sebastian Kurz

Mozgás a felügyelőbizottságokban

Közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy az állam aktív tulajdonosként gazdaságpolitikai céljainak elérésére használhatja azokat a vállalatokat, amelyekben meghatározó tulajdonrésze van, ezek a célok pedig felülírhatják az üzleti logikát, az állam, mint aktív tulajdonos befolyásolhatja a felügyelőbizottságok döntéseit, ez a kettős célrendszer konfliktusba kerülhet egymással. Christian Keuschnigg, osztrák közgazdász szerint abban az esetben, ha az állami gazdaság- és innovációs politika jól működik, akkor nincsen szükség olyan állami holdingra, amelyik aktívan kezeli befektetéseit.Az új célfüggvény mellett működő állami holding felállításának már személyi következményei is vannak. A legnagyobb osztrák áramszolgáltató, a Verbund felügyelőbizottságának elnöke, Gerhard Roiss nemrég jelentette be, hogy az április végi közgyűléssel lemond tisztségéről, helyettese Michael Süss szintén távozik a Verbundtól, Roiss és Süss átadják a helyüket olyan, a kormányhoz lojális szakembereknek, akiket az állami holdingcég delegál az áramszolgáltatóhoz.Az OMV felügyelőbizottságának elnöke, Peter Löscher (aki egyébként korábban a Siemens vezérigazgatója is volt) a szóbeli kritikánál eggyel tovább ment, és nagy meglepetésre már tavaly szeptemberben - amikor már körvonalazódott az állam célja az új holdingcéggel - jelezte, hogy a következő közgyűlés alkalmával, vagyis idén május 14-ével lemond felügyelőbizottság elnöki pozíciójáról. Osztrák lapértesülések szerint Löscher levelet írt az osztrák pénzügyminiszternek, Hartwig Lögernek, amiben azt kritizálta, hogy az osztrák állam növeli befolyását az OMV-ben.

Peter Löscher, Fotó: AFP

Érdemes figyelni a fejleményeket

Az új állami holdingvállalat tehát felállt, érdemes lesz majd figyelni a következő hónapokban főként a tőzsdén jegyzett osztrák vállalatok, az OMV, a Verbund, az Österreichische Post vagy a Telekom Austria irányításával, működésével kapcsolatos bejelentéseket, most fog kiderülni ugyanis, hogy mennyire esnek egybe a nagyrészvényes állam, és a többi részvényes érdekei.