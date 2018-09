A pénteki kereskedés második felére ráfordulva felfelé kapaszkodnak az irányadó európai részvényindexek, a régiós tőzsdék azonba felemásan teljesítenek, a lengyel WIG 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 0,1, a bécsi börze pedig 0,6 százalékkal került feljebb. Bár a hazai részvényindex kora délután kissé veszített a reggeli lendületéből, az összességében kedvező részvénypiaci hangulatnak köszönhetően a magyar tőzsde továbbra is emelkedik, a BUX index 3,2 milliárd forintos forgalom és 133 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb. A hazai nagypapírok a stagnáló OTP kivételével emelkednek, a Richter árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Mol 0,9 százalékos emelkedést követően 2886 forintig emelkedett, a Magyar Telekom pedig 1 százalékos emelkedés után 409 forintnál várja a folytatást.

A kereskedelmi háborús félelmek érdemben csökkentek, miután a piaci szereplők abban bíznak, hogy folytatódhatnak az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi tárgyalásai, miután az USA a héten felkérte Kínát az egyeztetések folytatására. A befektetőket mindemellett a csütörtöki, jelentős török kamatemelés is megnyugtatta, átmenetileg enyhítve a feltörekvő piaci aggodalmakat. Az európai tőzsdék továbbra is emelkednek, bár a kontinens börzéi a kereskedés második felére ráfordulva kissé veszítettek a korábbi lendületükből, a DAX index 0,2, a CAC40 és a brit FTSE100 0,3 százalékkal került feljebb, míg a milánói tőzsde stagnál.

Kikerülnek a Zwack részvényei a BUX indexből, miután a társaság immár másodszor nem tudott megfelelni a Budapesti Értéktőzsde által támasztott kritériumoknak. A BÉT döntését az OTP elemzői kommentárban értékelte, az elemzőház továbbra is tartásra ajánlja a Zwack részvényeit, 17 046 forintos célár mellett, ami 1,8 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény csütörtöki záróárához képest.

Felpattant a Mol 2018.09.14 10:56

Felfelé kapaszkodnak az európai tőzsdék a pénteki kereskedés első felében, a magyar tőzsde is tovább emelkedett, a BUX 2,1 milliárd forintos forgalom mellett 238 ponttal került feljebb, a blue chipek is emelkednek, az OTP és a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, a Mol felpattant ma délelőtt, az olajcég árfolyama 1,1 százalékkal került feljebb, a Mol 2892 forintig emelkedett. Erősen indult a hét utolsó napja a Magyar Telekom számára is, a telekomcég árfolyama 1 százalékkal került feljebb.