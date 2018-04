Felforgathatja a benzinpiacot az Audi által tesztelt új bioüzemanyag

Míg az utóbbi években egyértelműen az elektromos és hibrid hajtás került előtérbe a bioüzemanyagokkal szemben mint a fosszilis üzemanyagok legfontosabb alternatívái, a technológia fejlesztésébe korábban sokat fektető vállalatok továbbra sem mondtak le róla. A bioüzemanyagokkal kapcsolatos legfontosabb megoldandó feladat az, hogy nagy volumenű gyártásuk ne járuljon hozzá az erdőirtások terjedéséhez, illetve, hogy ne vonjon ki élelmiszer vagy állati tápok előállítására is alkalmas értékes földterületeket a termelésből. Az ezekkel kapcsolatos aggályok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a bioüzemanyagok fejlődése és terjedése az elmúlt években elakadni tűnt.A fosszilis energiahordozók helyettesítésére vonatkozó igény erősödése azonban több alternatív technológia számára is piacot biztosíthat a jövőben.A francia Global Bioenergies által kidolgozott eljárás a cukorrépa feldolgozásakor keletkező, nem ehető melléktermékeket hasznosítja bioüzemanyag előállítására, vagyis nem von el közvetlen forrásokat az élelmiszertermeléstől. Az áprilisban tesztelt biobenzin alapanyaga a Global Bioenergies németországi demo üzeméből származik, az üzemanyag-komponenssé történő átalakítás folyamatában a német Fraunhofer Institute is részt vett. A társaság számos szabadalommal rendelkezik a mezőgazdasági hulladékokban található cukrot izobuténné, egy általában kőolajból előállított szénhidrogénné átalakító baktériumokra.

A Global Bioenergies a Clariant és az Ineos Group vegyipari vállalatokkal is együttműködik, amelynek célja glükóz kivonása szalmából, majd annak szénhidrogénné alakítása. A Clariant technológiája állítólag már az érett stádiumban van, ugyanakkor a társaság nem közölte, hogy mikortól kezdhet kereskedelmi forgalomra is termelni. A Global Bioenergies és a francia cukorgyártó Cristal Union terveiben már szerepel egy 2021-től évi 50 ezer tonna izobutén előállítására alkalmas franciaországi üzem felépítése. Ez a mennyiség az ország benzinfogyasztásának 1 százalékát lefedő biokomponens előállítására elegendő. A beruházás várható költsége 115 millió euró, amelynek előteremtéséhez a társaságoknak még meg kell győzniük a befektetőket is.