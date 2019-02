Felminősítették Magyarországot - Mi lesz most a forinttal és a magyar részvényekkel?

2015. március 20., Standard & Poor's

Az elmúlt évek felminősítéseinek sora 2015 tavaszán kezdődött, akkor először az S&P lépett, ami nem volt nagy meglepetés, a piaci szereplők többsége számított rá, mivel a 3 nagy hitelminősítő közül csak az S&P ment a befektetésre ajánlottól 2 kategóriával lejjebb, a 2015-ös lépéssel az S&P gyakorlatilag beérte a Fitch és a Moody's besorolását, így mindhárom nagy hitelminősítőnél már csak egy fokozattal volt a befektetésre ajánlott kategória alatt Magyarország.A felminősítésre pénteken a tőzsdei piaczárást követően került sor, így a részvénypiacon aznap már nem lehetett lekereskedni az eseményt, azonban a forint érzékenyen reagált a bejelentésre, és a kora délutáni 305 körüli szintről 303-ig erősödött (egy hét múlva pedig már 299 körül állt). Következő hét hétfőn már a tőzsde is reagált, mérsékelt emelkedéssel, és a forint is tovább erősödött, a következő egy hétben illetve egy hónapban pedig markáns részvénypiaci emelkedést és forinterősödést láthattunk, igaz ebben nagy szerepe volt annak is, hogy az MNB március 24-én 15 bázispontos vágással újabb kamatcsökkentési ciklust indított.

2016. május 20., Fitch

2016 májusában felminősítette Magyarországot a Fitch, ezzel 4 év után először legalább az egyik nagy hitelminősítőnél már a befektetésre ajánlott kategóriában állt az ország.A felminősítésre pénteken, tőzsdei kereskedési időn kívül került sor, ezért a részvények már nem, csak a forint reagált, az viszont hevesen, 317-ről gyorsan 315 alá erősödött az euróval szemben. Következő hét hétfőn tőzsdenyitást követően a Fitch felminősítése miatt jelentősen emelkedett a hazai blue chipek árfolyama, az OTP már több mint 2 százalék pluszban állt (ebben a Credit Suisse 8000 forintos célárának is nagy szerepe volt), de a nemzetközi tőkepiaci hangulat egész nap negatív volt, végül a magyar tőzsde is lefordult. A Fitch felminősítésének végül sem egy hetes, sem egy hónapos időtávon nem volt markáns hatása a magyar részvényekre. A forint a felminősítést követő egy hétben és egy hónapban is jellemzően erősödött az euróval szemben.

2016. szeptember 16., Standard & Poor's

2016 szeptemberében az S&P meglepetésre tovább javította Magyarország adósságbesorolását, azzal már csak a Moody'snál volt az ország bóvli kategóriában.A felminősítésre a forint azonnal reagált, péntek este a 310 feletti szintekről percek alatt 308 alá erősödött az euróval szemben. Következő hét hétfőn már a magyar részvényekben is le lehetett kereskedni a felminősítést, a befektetők rá is vetették magukat a magyar papírokra, nyitás után nem sokkal az OTP 3, a Mol 2, a Telekom 1,8, a Richter 1,6 százalékos pluszban állt, de nap végére is kitartott az emelkedés, a magyar tőzsde aznap felülteljesítő volt. A következő hetekben viszont már a nemzetközi események befolyásolták az árfolyamokat, további érdemi emelkedésre már nem került sor. A forint is csak mérsékelten erősödött az euróval szemben a követező hetekben.

2016. november 4., Moody's

2016 november elején a Moody's is felminősítette Magyarországot, azzal 5 év után ismét mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriába került Magyarország.A felminősítés utáni első reakció forinterősödés, és a bejelentést követő első kereskedési napon a magyar részvények árfolyamemelkedése volt, az azt követő napokban azonban már újra a globális események és a nemzetközi befektetői hangulat irányította az árfolyamokat. November 8-án elnökválasztást tartottak az Egyesült Államokban, Donald Trump győzelme pedig alaposan felforgatta a tőkepiacokat, a Trump győzelmét követő hetekben erőteljes feltörekvő piaci devizagyengülés és kötvényhozam-emelkedés volt látható, a forint is jellemzően gyengült, és a hazai részvényárfolyamok is korrigáltak.

Összegzés

a felminősítéseket jellemzően a részvényárak emelkedése és a forint erősödése követte

a részvényáremelkedés és a forinterősödés annál markánsabb volt, minél nagyobb meglepetés volt a felminősítés

a felminősítés hatása jellemzően rövid életű volt, az azt követő napokban már a nemzetközi hangulat és eszközspecifikus hírek befolyásolták a magyar instrumentumok árát

Az elmúlt évek felminősítéseinek a tapasztalata összességében az, hogy

Mire számítunk most?

A pénteki felminősítés hatására a múltbeli tapasztalatok alapján a hazai részvényárfolyamok emelkedésére, és további forinterősödésre számítunk, főként annak fényében, hogy a nemzetközi befektetői hangulat jó, és pénteken a magyar piaczárást követően nagyot meneteltek az amerikai tőzsdék. A hatást tompíthatja, hogy a felminősítés nem volt nagy meglepetés, illetve az is, hogy már eddig is mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában volt Magyarország, így a pénteki bejelentés vélhetően nem mozgat meg nagyobb tőkét a magyar eszközök irányába (legalábbis nem akkorát, mint amekkorát a bóvli kategória elhagyása indukált).