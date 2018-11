A gazdasági főtanácsadó szavait összességében kedvezően fogadták a piaci szereplők, az ázsiai részvényindexek emelkedtek, míg az európai tőzsdéken is erősödéssel indult a hét harmadik napja, a délelőtt második felére ráfordulva az irányadó részvényindexek többsége emelkedik, a DAX 0,2 százalékos erősödése mellett a CAC40 0,3 százalékkal került feljebb, míg a spanyol IBEX 0,8 százalékot emelkedett.

A nap első felének esése után felfelé kapaszkodtak az amerikai részvényindexek szerdán, majd a tengerentúli tőzsdék vegyesen zárták a napot. A befektetőket óvatosságra intették Donald Trump szavai, miután az elnök hétfői interjújában arról beszélt , hogy kész megemelni a korábban 200 milliárd dollárnyi kínai terméket sújtó vámok mértékét 10-ről 25 százalékra, míg az elnök szerint, ha a G20-as csúcson nem sikerült megállapodnia a kínai elnökkel, akkor a fennmaradó 267 milliárd dollárnyi kínai termékek esetében is szóba jöhet a 10-, vagy akár 25 százalékos importvám kivetése.

Felpattant a bitcoin 2018.11.28 10:10

Az elmúlt napok során hatalmasat zuhant a bitcoin, a kriptodeviza árfolyama novemberben 40 százalékkal került lejjebb, az esés azt követően gyorsult be, hogy a bitcoin letörte az 5900 dollár közelében található támaszt, ami az elmúlt hónapok folyamán többször is sikerrel állította meg az árfolyam esését. A korábbi napok zuhanása után a bitcoin felpattant, az árfolyam közel 8 százalékos pluszban is járt ma, bár a kriptodeviza árfolyama egyelőre nem volt képes a 4000 dolláros szint tartós visszafoglalására.