Emelkednek a régiós részvényindexek kedden, a lengyel WIG 0,5 százalékos erősödése mellett a prágai tőzsde 0,4 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 1,5 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde is erősödik, a BUX 3,9 milliárd forintos forgalom és 296 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, a blue chipek a Magyar Telekom kivételével emelkednek, a BUX komponensei közül az OTP és a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban.

Donald Trump azonban vámemelést is meglebegtetett: az amerikai elnök ismét megfenyegette Kínát, amennyiben Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a június végi oszakai G20-as csúcson, akkor Trump szerint Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra.

A tengerentúli tőzsdék hétfői erősödése, majd az ázsiai részvényindexek keddi emelkedése után az irányadó európai részvényindexek is emelkednek ma. Bár Donald Trump pénteken úgy döntött, hogy egyelőre mégsem veti ki a mexikói termékekre korábban kilátásba helyezett vámokat, azonban Mike Pompeo külügyminiszter később kiemelte, hogy az Egyesült Államok kivetheti a vámokat a későbbiekben, ha Mexikó nem tesz eleget az USA-ba irányuló illegális bevándorlás ellen.

Nagyot esett az Est Media árfolyama 2019.06.11 12:10

Az április közepétől május végéig tartó lejtmenet után az árfolyam a 81 forintos szint közelében található támasz alá került, ami a korábbi hónapok folyamán többször is sikerrel állta útját az esésnek. Június elején azonban pozitív fordulat következett, az Est Media árfolyama felpattant. A társaság nemrég közgyűlést tartott, amelyen két új igazgatósági tagot is választottak, bekerült az Est Media igazgatóságába Papp István, aki korábban a Ciscónál, a T-Systemsnél és a Microsoftnál töltött be vezető pozíciót. Papp István az Est Media közgyűlése után a Portfolionak adott interjújában azonban nagyon kevés új részletet osztott meg a társaság terveivel kapcsolatban.

Kedden azonban nagyot esett az Est Media árfolyama, a társaság részvényei 5,2 százalékkal kerültek ma lejjebb. Az Est Media 30,9 millió forintos forgalom mellett esik, azonban az Est Media keddi forgalma 65 százalékkal alacsonyabb a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.