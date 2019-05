Közzétette ötéves stratégiáját az AutoWallis 2019.05.22 11:02

Szerdán tette közzé 2024-ig szóló stratégiáját és 2029-es jövőképét az AutoWallis, melynek új részvényeit februárban vezették be a tőzsdére. A társaság robosztus növekedést tervez a következő tíz évben, célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. Az AutoWallis 2024-ig organikus növekedéssel az EBITDA négyszereződésével, árbevételének duplázódásával számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt, melyből osztalék kifizetését is tervezi a cég. Az AutoWallis árfolyama a keddi, közel 10 százalékos emelkedés után 2,1 százalékos pluszba lendült ma reggel, a lendület ezt követően alábbhagyott és az AutoWallis részvényei előző napi záróértékükön stagnálnak.