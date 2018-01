Feltartóztathatatlanul hasít a napenergia

A tavalyi, rekordot jelentő több mint 100 gigawattot követően idén 106 gigawattot tehetnek ki a világszerte újonnan installált fotovoltaikus (pv) kapacitások - prognosztizálja az EnergyTrend, a TrendForce energiaügyi divíziója. Ez viszont egyben azt is jelentheti, hogy a 2016-os 42,5 százalékos év/év alapú bővülést, majd a 2017-ben tapasztalt 26 százalékos emelkedést követően a globális piac jóval kisebb mértékben bővülhet 2018-ban.

EnergyTrend

Működik Trump tarifája Az Egyesült Államokban megakaszthatja a napenergia terjedését a Donald Trump elnök által elfogadott 30 százalékos napelem-importvám. A tarifa - amely évente 5 százalékkal csökkenve éri el a negyedik évben a véglegesnek tervezett 15 százalékos mértéket - , bár célja elvileg a belső piac védelme volt az olcsó ázsiai importtól, jelentős negatív hatással lehet a tengerentúli napenergia iparágra. Bevezetése érdemben rontja az új telepítések kilátásait, a GTM Research szerint 2018 és 2022 között az eredetileg várt 68,9 gigawattnyi új kapacitás helyett mindössze 61,3 GW, az eredetileg vártnál 11 százalékkal kevesebb valósulhat meg.

A tavalyi, egyelőre nem végleges adatok szerint csak Kínában 52,83 GW-tal nőtt a telepített névleges kapacitás 2017-ben, minden rekordot és elemzői várakozást meghaladóan. Emellett az Egyesült Államokban 12, Indiában 9,26, Japánban pedig 6,09 gigawatt új pv kapacitást installáltak.A várakozás szerint a kínai napenergia piacot a támogató politikai-szabályozói környezet, valamint a termelési kapacitás expanziója hajtja. Bár a kötelező átvételi tarifák szabályozásának tavaly év végén bejelentett változása szűkítheti a napelemek földre telepítésének lehetőségét, ezáltal ugyanakkor nagyobb teret nyithat az egyéb típusú, például háztetőre telepíthető napelemek előtt. A tarifát 2018-ban és 2019-ban is csökkentő szabályozás értelmében a 2017 december 31-e előtt engedélyezett és 2018 június 30-a előtt befejezett földre telepített projektek még jogosultak a 2017-es, magasabb átvételi árra. Ehhez hasonlóen, a 2018 január elseje után engedélyezett és még az idei évben hálózatra csatlakozó beruházások a 2018-as tarifára számíthatnak. Ennek következtében az előrejelzés szerint június 30 és december 30 előtt két telepítési roham várható Kínában; a 2018-as új telepítések kapacitása azonban összességében így is 46,7 GW-ra csökkenhet.Bár a kínai napenergia piac 2018 és 2020 között kis mértékben lassíthat, ezt azonban ellensúlyozhatja az európai piacon tapasztalható élénkülés, amely nem csak 2018-ban, de a következő években is 100 GW felett tarthatja a globális új fotovoltaikus telepítéseket - várja Rhea Tsao, az EnergyTrend elemzője. A prognózis szerint Európában a nagyobb fotovoltaikus naperőművek telepítése is lendületet kaphat, ilyenek épülhetnek egyebek mellett Franciaországban, Hollandiában és Spanyolországban, az európai piacot pedig az olcsó kínai konkurenciát visszaszorítani hivatott minimum importárak várható kivezetése is rendkívül versenyképes piaccá teheti az EnergyTrend szerint.