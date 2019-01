Felvásárlási csata hozta lázba az európai tőzsdéket

Felvásárlási csata bontakozott ki a norvég tőzsde, az Oslo Bors körül: múlt hónapban a párizsi, amszterdami, brüsszeli, lisszaboni és dublini tőzsdén is üzemeltető Euronext részvényenként 145 norvég koronás ajánlatot tett a norvég tőzsdéért, és közleményben jelezte, hogy a részvények 50,6 százalékát tulajdonló részvényesek támogatják az európai tőzsde ajánlatát.Most a Nasdaq is ajánlatot tett, részvényenként 156 norvég koronát kínál a cégért, azon az árfolyamon 6,54 milliárd koronát, vagy mostani árfolyamon közel 222 milliárd forintot érne az Oslo Bors. A Nasdaq közleményében azt írja, hogy a norvég tőzsde igazgatótanácsa a Nasdaq ajánlatát támogatja, véleményük szerint jobban szolgálja a norvég tőzsde érdekeit a Nasdaq-hoz való csatlakozás, ráadásul már több más északi tőzsde (dán, svéd, finn, izlandi) is ahhoz a szövetséghez tartozik. Ráadásul úgy tűnik, hogy a Nasdaq más részvényesek beleegyezését is megszerezte, az Oslo Bors részvényeinek 35 százalékát reprezentáló, részvényesek, például a két nagyrészvényes, a DNB és a KLP támogatja a Nasdaq ajánlatát.Az Euronext ajánlatát ellenezte a norvég tőzsde vezetése, mivel ellenséges felvásárlási ajánlatként értelmezték, velük egyeztetések nem folytak, és csak néhány nappal a bejelentés előtt értesült az Oslo Bors igazgatósága az Euronext ajánlatáról. A versenyző felek ajánlatáról a norvég pénzügyminisztérium dönt majd.A felvásárlási csata megmozgatta a befektetők fantáziáját, a tőzsdén jegyzett tőzsdék részvényárfolyama az Euronext tavaly decemberi ajánlata óta nagyot emelkedett, a norvég tőzsde részvényárfolyama 22 százalékkal került feljebb.