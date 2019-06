Felvásárolnák a Richter amerikai partnerét

Gyógyszeripari gigafelvásárlás készül

Az AbbVie, az amerikai gyógyszergyártó cég kedden jelentette be , hogy 63 milliárd dolláros ajánlatot tett az Allergan részvényeire. A tranzakció keretében Allergan részvényesei 120,3 dollár készpénzt és 0,866 darab AbbVie részvényt kaphatnak minden részvényük után, mindez részvényenként 188,24 dollárt jelent, ami közel 45 százalékos prémiumnak felel meg az Allergan hétfői záróárával összehasonlítva.A befektetők valószínűleg abban bíznak, hogy az ügylettel az AbbVie diverzifikálhatja portfolióját, miután a társaság legfontosabb készítményének, a Humirának szabadalma 2023-ban lejár az Egyesült Államokban és cég Európában már most is fokozott versenyhelyzettel szembesül. Az AbbVie vezérigazgatója kiemelte, hogy az Allergan megvásárlását részben a Humiraból származó bevétel tette lehetővé, Richard Gonzelez hozzátette, hogy a Humira segítségével vásárolják meg azokat az eszközöket, amelyeket hosszútávon helyettesíteni tudják azt.Az Allergan egyik legfontosabb terméke a Botox, amelyet egészségügyi és esztétikai célokra is felhasználnak, a társaság 2018-ban 3,6 milliárd dolláros bevételt realizált a Botox értékesítéséből, az elemzők pedig arra számítanak, hogy a Botox egészségügyi és esztétikai célú felhasználása tovább növekedhet a későbbiek folyamán. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy az Allergan forgalmazza a Richter készítményét a Vraylart (cariprazine) az Egyesült Államokban.A keddi bejelentés után az Allergan árfolyama 25,3 százalékos emelkedéssel zárt.

Az AbbVie árfolyama 16,2 százalékos eséssel zárta a hét második napját.

Mit érdemes tudni a cariprazine-ról?

A Richter partnere, az Allergan forgalmazza a Vraylart (cariprazine) az Egyesült Államokban, emellett a múlt héten jelentették be , hogy a Richter és az Allergan a cariprazine forgalmazására korábban kötött licenc megállapodásukat kiterjesztette Latin-Amerika legfontosabb piacaira.A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richternél fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban a Richter és az Allergan közös gyógyszere.A Richter a készítményt Reagila néven 2017. májusa óta az Európai Unióban is forgalmazza, a társaság 2018-ban a Vraylar után kapott royalty bevétele 75,9 millió euró volt, míg a Reagilából származó bevétel 2,8 millió euró volt, a készítményből származó tavalyi bevétel összesen 78,7 millió eurót tett ki, ami a társaság 2018-as bevételének 5,6 százalékát adta.