Fenntarthatósági kezdeményezéshez csatlakozik a BÉT

Sustainable Stock Exchanges kezdeményezés A Sustainable Stock Exchanges kezdeményezés 2009-ben indult. Tevékenységének célja, hogy nemzetközi konferenciák és workshopok szervezésével a vállalatokat és a befektetőket megismertessék a fenntarthatósággal kapcsolatos best practice-ekkel, a fenntarthatósági jelentések fontosságával és ESG (Environmental, Social and Governance) mutatókkal. A legfontosabb témák, amelyek köré az SSE a tevékenységét szervezi, a fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatás, a klímaváltozás, a green finance, a méltányos munkavégzés és gazdasági növekedés, a nemek közti egyenlőség, illetve a globális együttműködések. A szervezet és az Európai Tőzsdeszövetség (FESE) tagjai között nagy az átfedés.

A Budapesti Értéktőzsde csatlakozásának célja a vállalati fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés és az azzal kapcsolatos transzparencia erősítése a magyar tőkepiacon. A BÉT a befektetőkkel, a kibocsátókkal és az állami szervekkel való dialóguson keresztül tervezi erősíteni a befektetések hosszú távú fenntarthatóságát, valamint a környezeti, társadalmi és felelős társaságirányítási normáknak való megfelelést.A Sustainable Stock Exchanges kezdeményezésben való részvétel önkéntes alapú. A legtöbb tőzsde már közzétett vagy tervez közzétenni kibocsátóknak szóló útmutatót. Ez a dokumentum részletezi azokat a fenntarthatósági intézkedéseket, amelyeket ajánlanak a vállalatoknak, továbbá az ezekről szóló jelentések ajánlott struktúráját is tartalmazza. Több tagtőzsde működtet fenntarthatósági indexeket is.Végh Richárd a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a Budapesti Értéktőzsdén hisznek abban, hogy a fenntarthatóság nem csak szép eszme, hanem gyakorlatban is megvalósuló gazdasági tevékenységgé váló folyamat, amely minden ember számára hasznos és értékteremtő tevékenységet jelent. Végh Richárd azt is hozzátette, hogy a BÉT tavaly mutatta be új felelős vállalatirányítási ajánlásait, amelyek már 15 éve irányt mutatnak a magyar vállalatoknak, hogy maguk a cégek, azok részvényesei, valamint a társaság működése által érintettek szélesebb körének érdekei egyaránt szem előtt legyenek tartva.