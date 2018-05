10 város, ahol minden lélegzetvétel életveszélyes

A világ 100 országában összesen 4000 várost vizsgált meg a WHO, a kritérium a 2,5 mikrométeres szállópor mértéke, vagyis a 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű részecske szennyezés szintje, ami már elég kicsi ahhoz, hogy a tüdőbe jutva súlyos egészségügyi problémákat okozzon. A WHO ajánlása szerint a 2,5 mikrométeres szállópor egészségügyi határértéke köbméterenként 10 mikrogramm.



A szálló por a levegőben eloszlatott finomszemcsés anyagok gyűjtőneve. A természetben is keletkeznek ilyen apró részecskék, például vulkánkitöréseknél, erdőtüzeknél. Az emberi tevékenységek közül fő forrásnak a szilárd tüzelőanyagok, valamint a kétütemű motorok és a dízelmotorok üzemanyagának tökéletlen égéséből származó koromszemcsék számítanak (Wikipedia).

6.-10.

10. Muzaffarpur, India

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb tanulmánya a világ a legszennyezettebb levegőjű városait mutatja be. Íme a top 10.Az indiai városban a levegő hőmérséklete extrém magas tud lenni nyáron, a páratartalom pedig extrém magas, a napi átlaghőmérséklet elérheti a 40 Celsius fokot. A 2,5 mikrométeres szállópor átlagos szintje 120 köbméterenként.

9. Agra, India

A város arról híres, hogy itt található a Tádzs Mahal. Viszont aki meg szeretné élőben is nézni a világörökség részeként számon tartott épületkomplexumot, annak számolnia kell azzal, hogy egy erősen szennyezett levegőjű várost kell meglátogatnia. A 2,5 mikrométeres szállópor átlagos értéke 131.

8. Bamenda, Kamerun

Indiával ellentétben a kameruni városban nem az autók a légszennyezettség fő okozói, hanem inkább a kiterjedt erdőirtás. A 2,5 mikrométeres szállópor átlagos szintje 132.

7. Lakhnau, India

A Mogul Birodalom építészetéről és a gyarmatosítás korának épületeiről ismert városban a szállópor-szennyezettség áltagos értéke 138.

6. Delhi, India

India második legnagyobb metropolisza valaha a világ legszennyezettebb városa volt. A 20 milliós lakosú városban már sokat javult a levegő minősége, de még mindig a 143-as szint felett van az átlag.

