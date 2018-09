A gazdag amerikaiak tesznek a környezetvédelemre

A befektetők leginkább Kínában és Brazíliában nyitottak a fenntarthatóságra, míg a legtöbb szkeptikus milliomos az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban él. A svájci bank vagyonkezelőjének tíz országban 5300, legalább 1 millió dollárt invesztált befektető körében végzett felmérése szerint a gazdag kínaik és brazilok 60, illetve 53 százaléka az állóeszközök legalább egy százalékát fenntartható módon, a fenntarthatósági elv figyelembe vételével fektette be. Az Egyesült Államokban a válaszadóknak mindössze 12, az Egyesült Királyságban pedig 20 százaléka nyilatkozott hasonlóan, míg a német befektetők 42 százaléka számára releváns szempont a fenntarthatóság.Fenntartható beruházásokat azok hajtanak végre, akik nem csak a nyereségre összpontosítanak, hanem figyelembe veszik az úgynevezett ESG - környezetvédelmi, társadalmi, kormányzati - kritériumokat is. E téren három stratégia különböztethető meg: a befektetők kizárhatják portfóliójukból a gyenge ESG-minősítésű vállalkozásokat, jó minősítésű vállalatokat vehetnek fel, vagy szelektív módon befektethetnek olyan cégekbe, amelyek konkrét célt követnek, például az éghajlatváltozás elleni küzdelmet.Az 5300 válaszadónak mindösszesen 39 százaléka fektetett be fenntarthatóan, aminek az lehet az egyik fő oka, hogy a fenntartható beruházások hatását nem lehet mérni. A megkérdezettek 67 százaléka mondta azt, hogy inkább a profitját maximalizálná, majd annak egy részét adomány formájában fordítaná jó célra. A felmérésben részt vevők 63 százaléka jelentős részben azért nem fenntarthatóan fektet be, mert tart attól, hogy így csak alacsonyabb hozamot érhet el. A legtöbb szkeptikus a világ két legfontosabb pénzügyi piacán, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban aktív. Ők mindössze 32 százalékban vélik úgy, hogy tíz év múlva a fenntartható befektetés lesz a norma. Németországban ez az arány 56 százalék, Kínában 74 százalék.A fenntartható beruházások leginkább a környezeti kérdésekkel kapcsolatosak: a befektetők kiemelt prioritásként említik a környezetszennyezést, az éghajlatváltozást és a vízhasználatot. A kínai ESG befektetőknek például 85 százaléka alkalmazza kritériumként a környezetszennyezést. Németországban a probléma kevésbé sürgető: itt a fenntarthatóan beruházók 61 százaléka számára kiemelt szempont a környezetszennyezés elkerülése.Minél gazdagabb a befektető, annál valószínűbb, hogy fenntarthatóan fektet be. A válaszok alapján 50 millió dolláros vagyon felett a portfólió 54 százaléka fenntartható módon van befektetve, ugyanakkor tízmillió dolláros vagyon alatt ez csak 32 százalék. Ugyanakkor egyfajta generációs szakadék is látható. Míg a 18-34 évesek 56 százaléka fektet be fenntarthatóan, addig a 65 év felettiknél ez az arány már csak 27 százalék.