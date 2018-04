A nulláról építi fel a jövő városát Kína

A megújuló energiaforrások aktuális trendjeiről bővebben szó lesz a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2018 szakmai konferencián. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az úgynevezett Hsziongan Új Terület ellátásának teljes mértékben tiszta energiaforrásokra történő átállítása Hszi Csin-ping elnök egy nagyobb tervének részét képezi. Ennek keretében a korábban elmaradott régiót egy új technológiai és innovációs központtá fejlesztenék. A projekt keretében Hsziongan Pekingtől délnyugatra épülő új, fenntartható városa számos iparágat és kormányzati funkciót vesz majd át a túlzsúfolt fővárostól, és egyfajta új, a shenzenihez hasonló különleges gazdasági övezet épül ki.Az új várossal a tervezők szó szerint új lapot nyitnak, hiszen a jelenlegi legkorszerűbb elvek és technológiák alkalmazásával építhetnek fel az alapoktól egy új várost. A kínai tiszta energia befejtetési és finanszírozási szövetség (China New Energy Investment and Finance Alliance, CNIFA) tervei szerint Hsziongan egyfajta útmutatóul és mintául szolgálhat majd a jövőben a többi város számára is.A három megyét magába foglaló új gazdasági övezet infrastrukturáját első ütemben 100 négyzetkilométeren építik ki, majd kétszeresére bővítik, hogy végül mintegy 2000 négyzetkilométert foglaljon majd el. A különleges gazdasági terület energiafogyasztásának több mint felét a villamos energia fogja kitenni. A projekt nagyságára jellemző, hogy az állami hálózatüzemeltető külön leányvállalatot alapított a hálózati tervezés megkönnyítése érdekében - számolt be a Bloomberg a Xinhua hírügynökség alapján.A tiszta energiaforrások területére világszerte érkező beruházások többsége Kínában valósul meg. Az ország számos területén krónikusan rendkívül magas légszennyezettséggel küzd, az erőfeszítések ellenére azonban 2030-ig árhatóan tovább emelkedik majd a szén-dioxid kibocsátása.