Elektromos töltőket telepít az E.On

Az E.On közlése szerint az együttműködés 48 e-töltő telepítésére vonatkozik Dániában, Svédországban és Norvégiában; a kutak várhatóan 2020-ban állhatnak üzembe. A töltőállomásokat a vegyes vállalkozás fogja üzemeltetni, azonban harmadik feles szolgáltatók is részt vehetnek benne. Az E.On és a Clever 2017-ben már kötött egy előzetes megállapodást az együttműködésről; a mostani megegyezés pénzügyi részleteit nem ismertették.A töltők teljesítménye meghaladja a 150 kilowattot, ami azt jelenti, hogy egy közepes méretű elektromos autó 15-20 perc alatt lesz feltölthető. Közben egyes társaságok már a 450 kilowattos töltők tesztelését is megkezdte.Az E.On Európa-szerte körülbelül 3000 elektromos töltőpontot működtet, amelyek közül 800 darab Németországban található. Németországban 2018 végén 16 100 nyilvánosan elérhető elektromos töltő üzemelt a BDEW iparági csoport Reuters által idézett adatai szerint.Az európai közműcégek az elektromos járművek terjedésétől az áramfogyasztás bővülését remélik, amelynek viszont a töltőhálózat fejlesztése a legfontosabb feltétele. A piac fejlődésével az ultragyors töltők is egyre nagyobb szerepet kaphatnak, amelyek percek alatt képesek feltölteni az elektromos autók akkumulátorait.