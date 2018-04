Elsötétítenék a napot a tudósok, hogy megállítsák a globális felmelegedést

Az emberiség történetének egyik legsúlyosabb vulkánkitörése az indonéziai Szumátra szigetén történt, a mostani Toba-tó helyén, mintegy 75 ezer évvel ezelőtt. A becslések szerint a kitörést követően egész Indiát 15 cm vastagon terítette be a vulkáni hamu és Malajzia egyes részein 9 méteres hamuréteg volt. A kitörést követő "vulkáni télben" a következő néhány évben 3-3,5 fokkal csökkent a föld átlaghőmérséklete.

Az alapötlet, hogy a nagy vulkánkitörések hatásait másolják le, amikor a levegőbe kerülő hamufelhő eltakarja a napot, így a kevesebb fény kevésbé melegíti fel a légkört. Ennek kivitelezése például úgy valósulhatna meg, hogy repülők türköződő kén-részecskéket juttatnának a föld atmoszférájába.A kutatásokat a feltörekvő országok vezetik és részt vesznek benne például a Harvard és az Oxford egyetemek is.Dustin Moskovitz, a Facebook társalapítója pénzzel is támogatja a kezdeményezést, 400 ezer dollárt adományozott feleségével az ügyre. A pénzre nagy szükség van, hiszen vizsgálni kell, hogy a nap esetleges elsötétítésének milyen hatásait lesznek az árvizekre, az aszályokra vagy a monszunokra. A technológia meglehetősen ellentmondásos, lehet, hogy nagyon hasznos, de az is lehet, hogy nagyon kártékony lesz a szakértők szerint. A legnagyobb kockázat, hogy felborulhat az időjárás és ha egyszer elindul a folyamat, akkor nehéz lesz megállítani. De gátat szabhat a tiszta energia terjedésének is, különösen a napenergiának.Nehezen tudják csak teljesíteni az országok a vállalásukat, hogy csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását és megfékezzék a globális felmelegedést. A várakozások szerint az iparosodás előtti időkhöz képest 3 fokkal lehet magasabb a föld átlaghőmérséklete, ami nem túl nagy eredmény ahhoz képest, hogy a 2015-ös Párizsi Egyezményben a célkitűzés az volt, hogy valamivel 2 fok alatt legyen az átlaghőmérséklet növekedése. Ennek fényében nem csoda, hogy radikálisabb lépések is szóba kerülnek - írja a Reuters.