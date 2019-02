Európa-rekorder naperőművet épít Magyarországon az Audi és az E.On

Az Audi Hungaria két logisztikai központjának tetején, mintegy 160 ezer négyzetméteren épít az E.On egy 12 megawatt beépített csúcsteljesítményű naperőműparkot. A projekt megvalósításával az Audi Hungaria gyárterületén fog működni Európa legnagyobb épületen kialakított fotovoltaikus rendszere. Az építési munkálatok idén augusztusban kezdődnek, a tervek szerint 2020 januárjától indulhat a zöldenergia termelése.Az együttműködés értelmében az Audi Hungaria biztosítja két, egyenként mintegy 80 ezer négyzetméteres logisztikai központjának tetőfelületét a naperőműpark kiépítéséhez. A tervek szerint ez lesz Európa legnagyobb tetőre szerelt naperőmű-beruházása. Az E.On helyezi üzembe és működteti a 35 000 napelemből álló parkot, amely évente több mint 9,5 GWh energiát fog termelni. Ez az energiamennyiség 5 000 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. A megújuló forrásból megtermelt zöld áramnak köszönhetően mintegy 6 000 tonnával kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe.A látványtervek alapján így fog kinézni az új naperőmű:

Az Audi Hungaria jelentős célokat fogalmazott meg a környezetvédelem területén, amely a teljes energiafelhasználás, a szén-dioxid-kibocsátás, a vízfelhasználás és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mérséklését is jelenti. Ennek keretében mára a vállalatnál keletkezett hulladék 99,5 százalékát újrahasznosítják, valamint a további területeken is jelentős előrehaladást értek el. Az Audi Hungaria energiaellátásának közel 70 százalékát már jelenleg is megújuló, geotermikus energiából fedezi. A társaság deklarált célja, hogy az Audi Hungaria szén-dioxid-semleges vállalat legyen.