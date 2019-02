Hamarabb értesülhetnek a budapestiek arról, ha kritikus szintre romlik a levegőminőség

nitrogén-dioxid (órás átlag): egészségügyi határérték 100, tájékoztatási küszöbérték 350;

kén-dioxid (órás átlag): egészségügyi határérték 250, tájékoztatási küszöbérték 400;

ózon (órás átlag): egészségügyi határérték - , tájékoztatási küszöbérték 180;

ózon (nyolcórás mozgóátlagok napi maximuma): egészségügyi határérték 120, tájékoztatási küszöbérték - ;

kisméretű részecske szennyezés (napi átlag): egészségügyi határérték 50, tájékoztatási küszöbérték 75 (két egymást követő napon)

A döntés értelmében ha az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a budapesti légszennyezettségi helyzetről indokolt a Budapesten tartózkodókat tájékoztatni, a megelőzéshez való hozzájárulás érdekében a Nemzeti Népegészségügyi Központ által elkészített rövid távú értékelést - átmeneti intézkedésként, a fővárosi önkormányzat önként vállalt közcélú tájékoztatási feladatának részeként - a főpolgármester változatlan tartalommal, sajtóközlemény formájában közzéteszi. A képviselők egyhangúlag, 29 igen szavazattal támogatták a Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztést.A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi, január 23-i ülésén tárgyalta V. Naszályi Márta (Párbeszéd) azon javaslatát, amely azt célozta, hogy a szmorgiadó rendeletben vezessék be a megelőzési fokozatot. Tarlós István főpolgármester akkor azt javasolta, hogy a Főpolgármesteri Hivatal vizsgálja meg, milyen módon valósítható meg a mihamarabbi megfelelő tájékoztatás azokban az esetekben is, amikor a budapesti légszennyezettség szintje az egyes légszennyező anyagok egészségügyi határértéke és a szmogriadó tájékoztatási fokozatához rendelt értéke között alakul. V. Naszály Márta akkor elfogadta a főpolgármester javaslatát, így ennek alapján hozta meg szerdai döntését a közgyűlés.Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik, melynek üzemeltetője a Pest Megyei Kormányhivatal. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) honlapján látható, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatból származó adatok szerint Budapesten kifejezetten egészségtelen a levegő minősége szerdán, a domináns szennyezőanyag a kisméretű részecske (PM10). Emellett másik három jellemző szennyezőanyag - nitrogén-dioxid (NO2), kén-dioxid (SO2), ózon (O3) - aktuális koncentrációjára vonatkozó, óránként frissülő adatok is elérhetők a rendszerben.A megszavazott intézkedés jelentős változást jelent az érvényes rendszerhez képest, amelyben a tájékoztatási kötelezettség többnyire csak jóval az egészségügyi határértékek felett lép életbe minden mért szennyezőanyag esetében. A leggyakoribb, mért szennyezőanyagok egészségügyi határértékei és tájékoztatási küszöbértéke az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása alapján (qg/köbméter):