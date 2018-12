Izgalmas eredményt hoztak a budapesti kutatófúrások

A magyar főváros alatt elterülő karsztos víztartó rendszerből kitermelt termálvíz mindezidáig csak a budapesti fürdők ellátását szolgálta, ez a helyzet azonban hamarosan megváltozhat. Két új, Budapesten fúrt geotermikus kúttal ugyanis sikerült mintegy 1300 méter mélységben elérni a termélvizet tartalmazó víztartó réteget. Az első kút az előzetes adatok szerint percenként mintegy 1300 liter 72 Celsius-fokos vizet képes kitermelni, míg a második kút 1250 méter mélységben egy hatalmas karsztbarlangot ért el december közepén - számolt be a ThinkGeoenergy Lorberer Árpád geológus nyomán.A beszámoló szerint a második számú fúrás tapasztalatai arra utalhatnak, hogy egy korábban ismeretelen porózus víztartó réteg húzódhat Budapest alatt 800 és 1100 méter közötti mélységben. A kinyert minták közötti jelentős eltérések ugyanakkor arra is utalhatnak, hogy az egymástól körülbelül 800 méterre elhelyezkedő kutak között legalább egy nagy törtésvonal húzódhat.Bár a poszt nem említi, a fúrások valószínűleg a FŐTÁV Zrt. új geotermikus projektjének keretében történtek meg. A társaság az utóbbi évtizedek legjelentősebb fejlesztésébe fogott, az úgynevezett budapesti hőgyűrű kiépítésével célja a távhőszolgáltatás Budapest teljes területére történő kiterjesztése, amelynek keretében 2030-ra a külvárosokat, majd később az agglomerációt is bevonnák a távfűtésbe.