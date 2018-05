Kiábrándító eredményt hozott az ökocímkék vizsgálata

Nem bizonyultak hatékony eszköznek a különféle környezetvédelmi tanúsítványok; a világszerte használatban lévő 463 ökocímke kapcsán az egyik fő problémát az jelenti, hogy a minősítési standardokat lejjebb kellett vinni, hogy az adott iparág többségét meg lehessen nyerni az ügynek, ez azonban az eszköz hatékonyságának gyengülését eredményezte. A csomagolásokon elhelyezett címkék így a fenntarthatóság hamis illúziójába ringatják a fogyasztókat, elsősorban a halászat, a textil- és pálmaolaj-iparág termékei esetében a jelentés szerint.Például, 2015-ban a globális tengeri halászati termelés 14 százaléka volt valamilyen módon hitelesítetten "öko", nagyrészt a Friend of the Sea és a Marine Stepwardship Council projektek, illetve szervezetek révén. Utóbbi szervezet gyakorlatát már 2017 augusztusában éles kritika érte, miután a szervezet a világ legnagyobb sárgaúszójú tonhal halásztársaságát annak ellenére minősítette ökológialiag fenntarthatónak, hogy az általa használt úgynevezett halcsalogató eszközök (Fish Aggregating Device, FAD) veszélyeztetett tengeri fajokra is kockázatot jelentenek. A két szóban forgó szervezetet az átláthatóság hiánya és az iparági szereplők érdekeltsége miatt egyetlen tudományos közösség vagy civil szervezet sem támogatja.Hasonlóan aggályos a pálmaolaj, a világ egyik legnagyobb mennyiségben fogyasztott biológiai eredetű olajfajtájának termeléséhez kapsolódó címkézés is. A szupermarketek polcain található termékek több mint felében, valamint bioüzemanyagokban is megtalálható pálmaolaj iránti növekvő igény a trópusi esőserdők irtásának fokozódásához és a biodiverzitás csökkenéséhez vezetett, amit egyetlen vizsgált öko-címke sem volt képes egyáltalán lassítani - szögezi le a jelentés.A legtöbb ökocímke a textiliparban forog, azonban a több mint száz címke egyike sem garantálja, hogy az ellátási lánc egésze fenntartható lenne - még az EE Ecolabel sem, amely elvileg a ruhaneműk teljes életciklusása vonatkozik. Például az egyik legfontosabb alapanyag, a viszkóz gyártása során nem veszik számításba a folyamat vízszennyező hatását, míg egy másik certifikációs rendszer, a Better Cotton Kezdeményezés (BCI) veszélyes gyom- és rovarirtószerek, valamint a génmódosított gyapjú alkalmazását is megengedi.