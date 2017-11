Nagy bejelentést tett az állami közműcég - Lakossági napenergia program indul

A Nemzeti Közművek a most jól működő közműszolgáltatási rendszerre építve modern, innovatív, digitális megoldásokat alkalmazó otthonszolgáltatóvá kíván válni, a társaságcsoport piacvezető szerepet tölt be a hazai energetikai szektorban - mondta a jövő közműveiről rendezett szimpóziumon Kóbor György.A Nemzeti Közművek stratégiai partnerséget kötött a finn energetikai társasággal, a Fortummal, hogy a nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként országos elektromos autó töltőállomás-hálózat épülhessen ki Magyarországon -mondta Kóbor György. Az elnök-vezérigazgató beszélt arról is, hogy a Nemzeti Közművek megkezdi első önkiszolgáló üzemben működő közforgalmú CNG (sűrített földgáz) töltőállomásának kivitelezési munkáit. A kúton egy időben két gépjármű töltésére nyílik majd lehetőség. A CNG kút közvetlenül a Ferihegyi repülőtérre vezető út mellett épül Vecsésen. Az új kút elhelyezkedése kedvez a CNG-s személyszállító gépjárművek, taxik, kisbuszok további budapesti terjedésének.Az energetikai iparágnak strukturális átalakuláson és szemléletváltáson kell átmennie, amelynek véleménye szerint a Nemzeti Közművek meghatározó szereplője lehetne nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is - hangsúlyozta Bártfai-Mager Andrea postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos.