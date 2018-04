Nagy változások jönnek a szelektív hulladékgyűjtésben

A tervek szerint a papír, fém, műanyag és üveg mellett 2025-től már a háztartási textil- és veszélyes hulladékot is külön kell majd gyűjteni, 2024-től pedig a terv szerint a biológiailag lebomló háztartási (pl. konyhai) hulladékokat is, avagy otthon kell majd megoldani a komposztálását.

A nagyobb ábráért katt a képre!

(forrás: Eurostat)

A nagyobb képért katt a képre!

(forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség)

Az Európai Parlament által az előző héten elfogadott új szabályok értelmében 2025-től évente egy százalékponttal emelkedik az újrahasznosítás arányára vonatkozó célszám, így 2035-re már 65 százalékban kellene újrahasznosítani az EU-ban keletkező kommunális hulladékot. A tervezet végső jóváhagyását az Európai Tanács adhatja meg.A javaslat külön szól a csomagolásról és csomagolóanyagokról, a szemétlerakókról, a roncsautók kezeléséről, a használt elemek és elektromos berendezések újrahasznosításáról. A tagállamok 2035-től már mindössze a városi hulladék 10 százalékát helyezhetik el lerakókban. A csomagolóanyagok különösen hangsúlyosan szerepelnek a tervekben. Ezek szerint 2025-ben már a csomagolóanyagok 65 százalékát újra kell hasznosítani, ami 2030-ig 70 százalékra emelkedik. Az Európai Parlament mindemellett a csomagolások fogyaszthatóságra vonatkozó jelzéseit is tovább egyértelműsítené, vagyis, a jövőben letisztulhat, hogy konkrétan mit is jelent aés acímke.A célok között szerepel az élelmiszer hulladék mennyiségének 30 százalékos csökkentése 2025-től, 2030-ig pedig a jelenlegi szint felére kellene csökkenteni a pazarlást. Az országoknak ennek érdekében terveket kell kidolgozniuk az el nem adott élelmiszer begyűjtésére és újraelosztására, illetve újrahasznosítására.Az Európai Környezetvédelmi Iroda (European Environmental Bureau, EEB) szerint ugyan a tervek lehetnének még ambiciózusabbak, ugyanakkor azok szerinte így is támogatást nyújthatnak a kormányoknak a terület állampolgáraik jóléte érdekében történő fejlesztéséhez. Az EEB a tervezetből hiányolta a hulladék energetikai célú hasznosítását szolgáló elégetésével keletkező légszennyezést mérséklő technológiák támogatását is.Az egyes tagállamok az új hároméves tervezési szakaszában tanúsított aktivitásuk alapján sem mutattak egységes képet. Míg a szervezet dicsérte Hollandiát, Ausztriát, Svédországot és Belgiumot a célszámok emelésére irányuló erőfeszítéseikért, addig ugyanakkor kritizálta Németországot, az Egyesült Királyságot, Spanyolországot, Portugáliát, Csehországot és Magyarországot azért, amiért igyekeztek lefelé szorítani a célszámokat.