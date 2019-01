Nagyon rákaptak a szélenergiára a cégek Európában

Növekvő étvágy a megújulókra Egy másik, a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) által készített, a Egy másik, a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) által készített, a CleanTechnica által ismertetett jelentés szerint a megújuló energiaforrásokra vonatkozó új PPA-szerződések állománya globálisan is új rekordot ért el 2018-ban. Eszerint tavaly összesen 13,4 GW kapacitás lekötésére szerződtek világszerte a (nem közmű jellegű) társaságok, összesen 121 cég 21 országban, több mint megduplázva a 2017-ben szignált 6,1 gigawattos mennyiséget.

A teljes szélenergia vásárlására vonatkozó PPA-állomány Európában elérte az 5 gigawattot, ami csaknem eléri Dánia beépített szélenergia-termelő kapacitását. A legnagyobb szélenergia-vásárló vállalatok 2018-ban Európában a Norsk Hydro és az Alcoa alumíniumipari cégek voltak, amelyek norvégiai és svédországi szélfarmokról biztosították hosszú távú áramellátásukat. A Norsk Hydro nevéhez kötődik a világ jelenlegi leghosszabb társasági PPA-szerződése is: a vállalat tavaly júliusban 29 éves időtartamra szerződött le az ausztrál Macquarie befektetési bank érdekeltségébe tartozó Green Investment Group nevű társasággal.Bizonyos társaságok a közvélemény erősödő fenntarthatósági szempontjait felismerve marketinglehetőséget is látnak a megújuló energiában, így például az AB InBev söripari óriás a Super Bowl reklámidejében a 100 százalékosan megújuló energiával előállított sörként hirdette termékeit.A PPA-piacot ugyan hagyományosan az IT-szektor hajtotta, de egyre több más cég is ilyen szerződésekkel igyekszik biztosítani hosszú távú villamosenergia-ellátását. A Mercedes-Benz 2018-ban jelentette be első PPA-szerződéseit Lengyelországban és Németországban, az utóbbit kifejezetten az elektromos járművek és az akkumulátorok gyártási igényeire tekintettel.Az Egyesült Államokban az olyan vállalatok mint a Google, a Facebook és a Walmart már gyakorlatilag érett PPA-piacot alakítottak ki. A tavalyi harmadik negyedévben az összes társasági kapacitáslekötési szerződés közel 40 százaléka a vállalati szférához kötődik az AWEA amerikai szélenergia egyesület szerint.