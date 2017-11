Politikai háború alakult ki az EU energiaszabályozása körül

Az Európai Parlament tagjai az elmúlt napokban benyújtották az uniós energiahatékonysági direktíva közelgő szavazása előtti utolsó kompromisszumos módosításaikat. Ennek az a jelentősége, hogy a szavazás eredménye fogja várhatóan az alapját képezni a parlament közös pozíciójának, mielőtt a háromoldalú tárgyalások megkezdődnek az Európai Bizottsággal és az Európai Tanáccsal.A direktíva felülvizsgálatával megbízott Adam Gierek korábban meglepő módon saját politikai csoportja, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) részéről került nyomás alá. Az Euractiv értesülései szerint Gierek direktívával kapcsolatos tevékenységét gyakorlatilag kontroll alatt tartja saját pártcsaládja, többek között Jytte Guteland, a környezetvédelmi bizottság véleményének megfogalmazója, svéd európai parlamenti képviselő.A legutóbbi kiegészítésekkel a szöveg már meglehetősen kevéssé hasonlít Gierek korábbi vitatott tervezetére , így a teljes 40 százalékos energiahatékonysági célt, valamint a kötelező nemzeti célokat is tartalmazza, ahogyan az energiaértékesítések területén kitűzendő éves energiamegtakarítási kötelezettségeket illetően is sikerült előrehaladást elérni.Ezzel együtt az árnyékjelentést készítő Markus Pieper által az Európai Néppárt (EPP) és az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) képviseletében benyújtott módosítások erős kontrasztot mutatnak az S&D céljaival. Így például a német álláspont inkább egy 30 százalékos hatékonysági célkitűzést támogatna, de egyebek mellett ágazatspecifikus mentességeket is bevezetnének.A Gierek vezetésével megvalósított változtatásokat zöld szervezetek, így a WWF is pozitívan értékelte, nem így az árnyékjelentést. A Coalition for Energy Savings zöldszervezet által hétfőn publikált értékelés szerint, amennyiben bevezetik, közel 700 ezer állás elvesztésével, továbbá az uniós GDP 157 milliárd eurós csökkenésével járhat 2030-ig. A közösségnek alapból 15 százalékos földgázimport emelkedéssel járna az alternatív javaslat elfogadása, de ami még fontosabb, az üvegházgáz-kibocsátás 12,4 százalékkal nőne. A szervezet szerint a tervezet nem csak hogy fenntartaná a kiskapukat, hanem újabbakat is létrehozna.Ami a kilátásokat illeti, jelen állás szerint (szemben a korábbiakkal) az S&D egyöntetően támogatja a Gierek-féle tervezetet, míg az EPP/ECR álláspontja várhatóan az ipari bizottsági (ITRE) szavazáson bukhat el, így az Európai Parlament várhatóan az S&D álláspontját fogadja majd el.