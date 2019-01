Súlyos vegyi szennyezést próbáltak meg eltitkolni

A garéi szennyezés a 2000-es évek elején sok botrányt keltett. Ismertté vált, hogy több ezer hordónyi tetraklór-benzol származék van ezen a Pécstől délre eső településen. Akkor a botrányok hatására elszállították a veszélyes hulladékot. A Greenpeace azonban adatokat kért ki a Baranya megyei kormányhivataltól, a hatóság viszont - mint Simon Gergely, a szervezet regionális vegyianyag-szakértője a rádiónak elmondta - megtagadta az adatközlést. Először az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordultak, majd az állásfoglalás kikérése után mentek bíróságra az ügyben, ahol jogerősen a Greenpeace-nek adtak igazat.A kiperelt adatokból látszik, egy 2015-ös mérés során a talajra megadott határérték több mint 28 ezerszeresét találták halogénezett aromás szénhidrogénekből. Rákkeltő mérgek 5-10 ezerszeresét tartalmazza a talaj is és a talajvíz is. Ez szennyezi Bonyhád vízbázisát, illetve 200 méterre van a tározótól a Bosta-patak, amire szintén veszélyes - mutatott rá Simon Gergely, aki külön felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon mérgező, rákkeltő dioxinok jelenlétét a jegyzőkönyvek szerint nem is mérték a talajvízben mostanában, de ezek létére korábbi mérések már utaltak.A terület megtisztítását Garé esetében már 1994-ben elrendelték, 2002-ben pedig a hidasi telep esetében is. Közben viszont csődbe ment a Budapesti Vegyiművek is, így a cég tehát nem tudta ezirányú kötelezettségeit teljesíteni, pedig több milliárdos kármentesítésre volna szükség. E folyamat megindulását az Agrárminisztérium tudná kezdeményezni, valamint kormánydöntés kellene a szükséges pénzalapok biztosításáról.