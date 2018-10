Trump kezdi belátni, hogy a klímaváltozás nem álhír

A CBS-nek adott, vasárnap este sugárzott interjúban Trump úgy fogalmazott, nem akarja, hogy az Egyesült Államok hátrányba kerüljön a klímaváltozásra válaszul megtett és megteendő intézkedések miatt. "Azt gondolom, valami történik. Valami változik és ez vissza fog változni újra. Nem hiszem, hogy ez egy átverés. (..) De nem tudom, hogy az ember okozta-e. Azt mondom, nem akarok dollár ezermilliárdokat adni. Nem akarok több milliónyi munkahelyet elveszíteni" - idézte szavait a Time Donald Trump még elnökké választása előtt, 2012-ben nevezte átverésnek a klímaváltozást. Egy akkori tweetjében úgy fogalmazott, a globális felmelegedés koncepcióját a kínaiak találták ki azért, hogy ezzel tegyék versenyképtelenné az amerikai feldolgozóipart. Később azt állította, viccelt, azonban az azóta eltelt években továbbra is álhírnek, illetve megtévesztésnek nevezte a globális felmelegedést."Nem tagadom a klímaváltozást, de (az éghajlat) remekül vissza tud menni. Tudja, több mint ... évmilliókról beszélünk" - mondta az interjúban.Trump, aki hétfőn látogatást tesz a Michael nevű hurrikán által letarolt településeken Georgia és Florida államban, az interjúban kétségét fejezte ki azon következtetésekkel szemben, amelyek szerint kapcsolat van a klímaváltozás és a hurrikánok erejének növekedése között. Az Egyesült Államok elnöke szerint az ezt állító tudósoknak politikai motivációik is vannak, a Michael hurrikánnál pedig sokkal rosszabbak is voltak már.Donald Trump 2017-ben jelentette be, hogy kilép a Párizsi Klímaegyezményből, amely az üvegházgázok, elsősorban a szén-dioxid kibocsátásának drasztikus mérséklésével mérsékelné a klímaváltozást.