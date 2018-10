Új üzleti modellekre van szükség a klímaváltozás miatt

1. Üzleti modellváltás a fenntartható termékek és szolgáltatások versenyképessé tétele érdekében

2. A fogyasztók szemléletformálása a márkákon keresztül a fenntarthatóság irányába.

A Változásvezető díj nyertese Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója.

A Vezető nő kategória nyertesi Demeter Bubalo Zdravka, a Mol csoport HR igazgatója; Urbán Anita, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. HR igazgatója; Verő Barbara, a Nestlé Hungária Kft. HR igazgatója.

A legjobb Üzleti megoldás díjait a Biofilter Környezetvédelmi Zrt. "Körforgásos szemlélettel a digitális átállás útján" digitális iroda programja; a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. "Műanyagmentes május mozgalom" komposztálható pohár programja; valamint a Mol Nyrt. "A Mol Limo az autózás jövője" autómegosztó programja nyerte.

Magyar cég mutat példát Európában A fenntartható üzleti modell egyik példáját Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója osztotta meg a jelenlévőkkel. Ezek szerint a társaság kávéfőző berendezéseihez használatos, alumíniumot tartalmazó kapszulákat jelentős részben újrahasznosítják egy debreceni cég által kidolgozott eljárásnak köszönhetően. Az országban kilenc ponton lehet leadni a használt kávékapszulákat, de futárral is el lehet szállíttatni, az így visszagyűjtött anyagból pedig Magyarországon például napszemüvegeket, Svájcban pedig svájci bicskákat is gyártanak.



Ifj. Bárány László, a Master Good Kft. ügyvezetője elmondta, a társaság több mint 10 MW-os naperőmű-kapacitást épít a baromfitenyésztés és -feldolgozás villamosenergia-igényeinek fedezésére. A Master Good Kft-t a közelmúltban az első európai csirketenyésztő mintagazdaságának választotta a McDonald's - tette hozzá Horváth Ágnes, McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

Szükség van változásra és új modellekre, de a fókuszban a fenntartható értékteremtésnek kell állnia - fogalmazott a Nestlé SA egykori ügyvezető alelnöke, jelenleg a London Business School Stratégiai és Vállalkozási Karának vezető tanácsadója. Doreswamy Nandkishore szerint a nagy változások korában élünk, ahol a szervezetek túlélése attól függ, hogy képesek-e alkalmazkodni és változni. Egy dolog nem változhat, az értékek és elvek mellett való elköteleződés, mivel ez a bizalom alapja, amely bár nem kézzelfogható, a vállalatok tartós és maradandó értéke. Egyre sürgetőbb, hogy az üzleti élet és a vállalatok a változások élére álljanak, a vezetőknek pedig vállalataikat fel kell készíteni a modellváltásra - mondta.A fenntarthatóság kérdése több vetületben is érvényes: az S&P 500 tőzsdeindexben szereplő társaságok átlagos élettartama alig több mint 15 évre csökkent napjainkra azt követően, hogy az 1950-es évek végén még 60 év fölött volt az átlagos élettartam - hívta fel a figyelmet. Az online térben ma legsikeresebb nagy vállalatok, amelyek még akár tíz éve sem léteztek, új típusú üzleti modellt hoztak létre, amely a szolgáltatásokon alapul, és amellyel tulajdonképpen a fogyasztókkal együtt építik a társaságot; az új modell így végül is a bizalmat építi. A fenntartható üzlet kialakításához pedig a fogyasztóknak egyre jobban figyelniük kell a fenntarthatósági szempontokra döntéseik során, és a visszajelzések szerint egyre inkább így is tesznek. Csak úgy tudunk öt vagy tíz év múlva értéket, fenntartható profitot termelni a részvényesek és a társadalom számára, ha a környezetet is fenntarthatóan kezeljük - mondta.Az ENSZ jelentése szerint már csak 12 évünk van, hogy megállítsuk a klímaváltozást és a fenntarthatóság útjára lépjünk - emlékeztetett a rendezvényt megnyitó ifj. Chikán Attila, a szervezet elnöke. Ehhez elengedhetetlen, hogy a fenntartható életmód általánossá váljon. Ennek elterjesztésében a vállalatoknak egyértelmű feladatuk és felelősségük van. Szerencsére a világ és hazai szinten is a vállalatok elköteleződése a cél iránt egyre nagyobb - mondta.A fenntarthatósági fordulat megvalósítása, illetve annak érdekében, hogy segítsenek az üzleti szférának megtenni a fenntartható életmód általánossá tételéhez szükséges lépéseket, a BCSDH tagvállalatainak vezetőivel közösen kétpontos ajánlást fogalmazott meg. Ezen túl olyan üzleti megoldásokat is azonosítottak, amelyek terjesztésével és megvalósításával növelhetik pozitív hatásukat a fenntartható életmód kapcsán.A BCSDH üzleti ebédjén átadták a 2018-as Fenntartható jövőért díjakat is: