Váratlan első helyezést ért el Magyarország

A nagyobb ábráért klikk a képre!

Az úgynevezett élelmiszer fenntarthatósági index (FSI) alapján összeállított listát Franciaország vezeti Japán és Németország előtt, de Magyarország a maga 9. helyezésével szintén a legjobbak között található. Ezzel olyan országokat előzünk meg, mint az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália vagy az Amerikai Egyesült Államok.Az USA rossz helyezése - , amit az agrárium gyenge fenntarthatósága és az élelmezési kihívások magyaráznak - mellett meglepő lehet az ugyancsak a magas jövedelmű országok közé tartozó Egyesült Arab Emírségek utolsó helyezése, valamint Etiópia előkelő 12. helyezése is. Az Egyesült Államok a mezőgazdaság fenntarthatósága szempontjából csak a 31., az élelmezési helyzetét tekintve pedig a 24. helyezést érte el a listán. A gyenge eredményekben alapvető szerepe van az intenzív húsfogyasztásnak, illetve a telített zsírok és cukrok táplálkozásban betöltött jelentős súlyának.Magyarország az élelmiszerveszteségek és -hulladékok tekintetében jól szerepelt , azzal együtt, hogy a vonatkozó politikai intézkedések szempontjából felemás a helyzet. Az értékelés szerint a magyar mezőgazdaság a leginkább fenntarthatóak közé tartozik, azzal együtt, hogy a vízkezelés, az agrártámogatási rendszer és az ágazat diverzifikációja már korántsem kapott ilyen kedvező besorolást. Az élelmezési helyzetre erős pontokat kapott Magyarország, ami a lista összeállítói szerint az életminőség és várható élettartam terén elért magas pontszámokra is reflektál. Ez utóbbi keretében vizsgálták a fizikai aktivitás szintjét is, amely alapján Magyarország a listán szereplő országok közül a legjobban szerepelt. Ez már csak azért is meglepőnek tűnik, mert nemzetközi felmérések alapján a magyar társadalom világszinten is az egyik leginkább elhízott, egyebek mellett kiugróan magas dohány- és alkoholfogyasztással.A vizsgált országok összességében a globális GDP több mint 85 százalékát állítják elő, összesített lélekszámuk a globális populáció mintegy kétharmadát teszi ki. Az FSI indexet a The Economist Intelligence Unit és a BCFN alapítvány fejlesztették ki.