Váratlan választ adtak a magyarok: van fontosabb a fizetésnél

A kutatásban résztvevőket arról kérdezték, hogy szerintük a háború, a szegénység, a klímaváltozás vagy a környezetszennyezés jelenti-e a legnagyobb kihívást a társadalom számára.A magyar válaszadók 33,4 százaléka szerint a környezetszennyezés a legnagyobb társadalmi probléma, ezt a szegénység majd a klímaváltozás követte. A felmérésbe bevont nemezetek közül, mindössze 6,7 százalékuk szerint ez a legnagyobb kihívás.A magyarok nagy többsége aktívan is igyekszik tenni az üvegházhatás ellen, 81 százalékuk életmódján is változtatott ennek érdekében - legalább is saját bevallásuk szerint.Közel felük pedig. A magyarok kétharmada úgy véli, nem csak a vállalatoknak és országoknak, de az egyéneknek is tenniük kell a környezet védelméért.