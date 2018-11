Veszélyes lehet kimenni a szabadba, figyelmeztet a Közegészségügyi Intézet

A levegő minősége több településen romlott, ezért kedd délután öt városban - Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Putnokon és Vácon - ismét egészségtelennek minősítették a levegőt a szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt. A helyzet szerda délelőttre annyiban módosult, hogy Kecskeméten és Vácon javult, így már "csak" kifogásolt, a légmozgás ellenére Budapesten és Dunaújvárosban viszont romlott, így kifogásoltról egészségtelenné vált a levegő minősége.Nyíregyházán szintén romlott a helyzet, itt a levegőminőség már kifejezetten veszélyes. Ez, az ötfokú levegőhigiénés index (LHI) szerint a 4. fokozatba tartozó állapot jelentős negatív hatásokkal járhat az egészségre: A légzőszervi betegségben szenvedő emberek tünetei jelentősen súlyosbodhatnak, de az egészséges személyeknél is jelentkezhetnek légzőszervi panaszok. Ezért a hatóságok azt tanácsolják, a gyermekek, idősek, asztmában és egyéb légzőszervi, illetve keringési betegségben szenvedők kerüljék a szabad levegőn történő tartózkodást, aktív testmozgást, de az egészséges embereknek is célszerű minél kevesebbet tartózkodniuk a szabadban.Nyíregyházán szintén a szálló por a fő szennyezőanyag, nagyrészt emiatt szerdán ismét életbe lépett a szmogriadó tájékoztatási fokozata a városban. Az önkormányzat közlése szerint az átlagérték hétfőn és kedden is meghaladta a köbméterenkénti 75 mikrogrammos tájékoztatási küszöbértéket. Az időjárási előrejelzések szerint szerdán egy hidegfront hatására hidegebb, tisztább levegő érkezik a térségbe, az erős északnyugati szél pedig jelentősen javítja a légszennyezettségi mutatókat - jelezte a helyhatóság a közleményében. A szabolcsi megyeszékhelyen a szálló por miatt legutóbb múlt szombaton volt érvényben a szmogriadó tájékoztatási fokozata.Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Közegészségügyi Igazgatóságának adatai alapján Győr, Sopron, Szombathely és Ajka levegője elfogadható minőségű; Veszprém, Várpalota, Székesfehérvár, Százhalombatta, Tököl, Dorog, Esztergom, Vác, Szolnok, Szeged, Salgótarján, Eger, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Hernádszurdok, Oszlár és Debrecen esetében pedig kifogásolt a levegőminőség. Ugyanekkor Budapest, Dunaújváros, Putnok és Miskolc levegője egészségtelen minősítést kapott. Ezeken a településeken a gyermekek, idősek, asztmában és egyéb légzőszervi, illetve keringési betegségben szenvedőknek szintén javasolt kerülni a szabadban tartózkodást, aktív testmozgást.A helytelen lakossági tüzelés jelentősen hozzájárul a rossz levegőminőség kialakuláshoz. A nem megfelelő anyagok - pl. műanyagok, gumiabroncs, ruházat, nedves és a kezelt fa - égetésének rendkívül káros hatása lehet az egészségre és az élő környezetre. A kedvezőtlen meteorológiai körülmények miatt pedig - mint a szél- és csapadékmentes idő - nem csökken a kibocsátott szennyezőanyag koncentrációja. Amíg tehát szél, illetve csapadék nem várható, a levegőminőség nem javulhat érdemben a hazai településeken, a következő 1-2 napban így nem várható javulás. Hosszabb távon a lakossági fűtéskorszerűsítési programok hozhatnának javulást, ezek azonban a jelentős lakossági igényhez mérten csak korlátozottan állnak rendelkezésre, így az EU-ban Magyarországon az egyik legrosszabb a levegőminőségi helyzet.