Zöld forradalom mentheti meg a világgazdaságot

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke például arra hivatkozva jelentette be országa kilépését a Párizsi Klímaegyezményből még 2017-ben, hogy az szerinte drákói pénzügyi és gazdasági terheket rakna az Államokra. Trump szerint országa 2,7 millió munkahelyet veszítene el a tiszta energiagazdaságra való áttérés következményeként 2025-ig.Az egykori kormányfőkből, üzleti vezetőkből és közgazdászokból álló bizottság szerint azonban, amennyiben a zöldebb növekedés lendületet vesz, amelyre "példátlan" esély mutatkozik, az munkahelyteremtő és általános élénkítő hatással járna az országok gazdaságára. A jelentés szerint a tiszta energiaforrásokra való áttérés, az energiahatékonyság javítása, az okos technológiák alkalmazása és más, a klímaváltozás elleni összehangolt intézkedések fokozása révén a globális gazdaságnak összességében legkevesebb 26 ezer milliárd dollárnyi haszna keletkezne 2030-ig.Az egyebek mellett a föld- és vízhasználat fenntarthatóvá tételére is kiterjedő lépések világszerte összességében 65 millió új állást hozhatnának létre a következő évtized végéig - következtet a Global Commission on the Economy and Climate. A fosszilis energiahordozók kivezetése szerintük egyben azt is jelentené, hogy a légszennyezettség miatti korai halálesetek száma 700 ezerrel lehetne alacsonyabb 2030-ban, mint a business as usual forgatókönyv esetén.A zöld növekedés eléréséhez azonban a jelenleginél sokkal többet kellene tenni. Bár vannak jelei a klímaakciónak, a folyamat nem tűnik elég gyorsnak ahhoz, hogy az emberiség megelőzze a kritikus mértékűnek tartott globális átlaghőmérséklet-emelkedést, amely az éghajlat egyre szélsőségesebb megváltozását eredményezheti - szögezik le.A testület először 2014 szeptemberében bocsátott ki jelentést Better Economy, Better Climate címmel. A testület társelnöke mások mellett Paul Pohlman, az Unilever vezérigazgatója, valamint Nicholas Stern, a London School of Economics professzora.