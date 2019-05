Fiatal magyar tehetségeket várnak a Brain Bar-ra

A színpadra bárki bekerülhet előadóként, a zsűri által legjobbnak ítélt pályázó pedig egy csúcsmobillal is gazdagodhat.

A május 30-31-én ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Brain Bar arról ismert, hogy saját területükön kiemelkedő előadókat hoz el Budapestre. Idén a fesztivál vendége lesz többek közöt Jordan Peterson pszichológus, a 12 szabály az élethez c. bestseller szerzője, akinek tanácsait világszerte milliók követik. Maye Musk dietetikus és szupermodel, illetve Frank Cooper, a BlackRock globális marketingvezetője, a BuzzFeed, a Pepsi és a legendás Def Jam lemezkiadó korábbi kreatív főnöke, valamint itt lesz a világszerte ismert adattudós, a MIT Media Lab professzora, Cesar Hidalgo is, aki a vállalatok és a nemzetek tanulási képességét kutatja.A kiemelkedően színes program mellett az idei Brain Bart a Vodafone Magyarországgal való együttműködése teszi még izgalmasabbá. Akárcsak a fesztivál, a szolgáltató is elsősorban a jövővel foglalkozik, ezért a mai naptól a Vodafone elindítja az "Elevator pitch" nevű kezdeményezést, amelynek keretében a döntőbe jutó tíz fiatal tehetség a témában jártas, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező vendégekkel és előadókkal oszthatja meg ötleteit a Brain Bar két napján, a külön erre a programra dedikált "Talent Stage"-en.Fontos, hogy három fő témakörben lehet pályázni, ezek a- ide tartoznak a társadalomra hatást gyakorló technológiai újdonságok, mint például az új pénzügyi szolgáltatások vagy az okos közlekedés - a- ide tartozik a munkahelyi egyenlőség kérdése, vagy a digitális tudás fontosságának témaköre - és a- ide például a klímaváltozás és az e-hulladék csökkentésének fontosságát sorolják.Pályázni egy rövid, magyar nyelvű videóval lehet, az úgynevezett elevator pitch műfaj lényege, hogy nagyon rövid idő alatt - akár egy közös liftezés során - kell az alanynak meggyőznie a hallgatótábort. Ebben az esetben a hallgatótábor egy szakértői zsűri lesz, ők értékelik majd a beérkező videókat. A nevezési határidő május 16.