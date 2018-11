Figyelmeztet a sztárelemző: drágábbak lehetnek az autók

Az amerikai kereskedelmi képviselő, Robert Lighthizer tegnap belengette, hogy vizsgálják a kínai járművekre kivetett vám 40 százalékra emelésének lehetőségét, amit most Peking is alkalmaz az amerikai autókra. Egy ilyen lépés káros lenne a vásárlók és a gyártók számára is - mondta el a Morgan Stanley autóipari elemzője, Adam Jones a CNBC-nek. Az autóipar globális beszállítói lánccal működik, bármilyen kis zavar támad a kereskedelemben, (legyen szó Kína és USA, vagy akár Európa és az USA, vagy Japán között) az inflációhoz vezet. Ha az üzletmenet költségei emelkednek, az drágítja az autókat (ami pedig visszaveti a keresletet), vagy a gyártók profit marzsát rombolja. Valószínűleg mind a kettő megtörténne az elemző szerint.Kommentálta a GM hétfőn bejelentett jelentős,14 ezer fős elbocsátását is a Morgan Stanley szakértője, véleménye szerint ez egy rendkívüli lépés és nagyon szokatlan, hogy egy autógyártó közvetlenül karácsony előtt jelentsen be egy autógyártó egy ekkora leépítést, különösen azután, hogy rekord harmadik negyedévről számolt be. A Morgan Stanley elemzője szerint lehet valami, amit a befektetők még nem látnak. Lehet, hogy az Autóipar 2.0 felé tett egy lépést, ami azt a strukturális változást jelenti a globális autópiacon, ami az önvezető autók megjelenésével és a "shared economy" üzleti modellel jellemezhető. A GM a leépítéssel helyet csinál ennek az átmenetnek - véli az elemző.