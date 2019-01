Figyelmeztető jel mindenkinek, a kereskedelmi háború a legnagyobbakat is elkapja

Warning

Az árbevétel a 2019-es pénzügyi év első, tavaly december 29-én zárult negyedévében csak 84 milliárd dollár körül alakulhatott, miközben korábban még 89-93 milliárd dollárt jelzett előre a menedzsment

A bruttó marzs nagyjából 38 százalék lehetett, a menedzsment korábbi előrejelzése még 38-38,5 százalék volt

A költségek is a várt felett alakulhattak, a működési költségek 8,7 milliárd dollárt tehettek ki, az egyéb költségek soron pedig közel 550 millió dollár szerepelhetett

Bár már voltak arra utaló jelek, hogy az Apple a következő negyedévekben a vártnál gyengébben teljesíthet, most ez már tény, tegnap ugyanis egy befektetőknek szóló levélben az Apple első embere, Tim Cook arra figyelmeztetett, hogy a cég bevételei és marzsai nem úgy alakulnak majd, ahogy azt korábban előre jelezték. A lényeg:A legnagyobb meglepetés kétségtelenül az, hogy a bevételek ennyivel elmaradhatnak a korábbi várakozástól, ha a korábbi célsáv alsó szélével számolunk, akkor is közel 5 milliárd dollárral kevesebb lehet az első negyedéves bevétel, vagyis 5,6 százalékkal alacsonyabb, a célsáv tetejéhez képest pedig már 9,7 százalék az elmaradás. Ráadásul az elemzők várakozásától is alaposan elmarad az eredmény, az elemzők nagyjából a menedzsment előrejelzési sávjának a közepére álltak be, a várakozások átlaga 90,7 milliárd dollár, ahhoz képest az Apple 7,4 százalékkal kevesebb bevételt érhetett el.

A bruttó marzsnál már nem ekkora a dráma, az elemzői várakozások átlaga 38,2 százalék, amely nem sokkal magasabb, mint amit most a menedzsment előrejelez, viszont az is látszik, hogy a marzsok is nyomás alá kerültek.

Magyarázat

Több feltörekvő országban lassult a gazdaság, ez lényegesen nagyobb nehézséget okozott az Apple-nek, mint amire a menedzsment számított. Elsősorban a kínai gazdasági lassulás lepte meg az Apple-t, a bevételkiesés nagy része Kínához köthető, ott is az iPhone-hoz, a Machez és az iPadhez. A levélben kiemelik, hogy a kínai gazdaság növekedése a tavalyi második félévben lassult jelentősen, 25 éve nem látott alacsony szintre esett a GDP-bővülés, amiben az Apple szerint szerepet játszott a kereskedelmi konfliktus az Egyesült Álamokkal. A pénzügyi piacokon látható bizonytalanság átterjedt a lakossági fogyasztásra is, így az Apple eladásaira is, a statisztikák szerint az okostelefonok piacán különösen nagy volt a forgalom visszaesése. Összességében azonban optimista a kínai piaccal kapcsolatban az Apple vezetése, a szolgáltatási bevételek új csúcsra emelkedtek, és tavalyhoz képest tovább nőtt Kínában az Apple-készülékek száma.

A bevételkiesés nagy része az iPhone-hoz köthető, ami mögött elsősorban a kínai eladások visszaesése áll, a telefoneladásokon kívül (Services, Mac, iPad, Wearables/Home/Accessories) a bevételek 19 százalékkal nőttek. De nem csak Kínában, több fejlett piacon is a vártnál gyengébben alakultak az iPhone-eladások, ami mögött elsősorban gazdasági nehézségek állnak, de az Apple más okokat is felsorol: a mobilszolgáltatók kevesebb készüléktámogatást nyújtanak, az erős dollár miatt több piacon megemelkedett az Apple termékeinek ára, sok felhasználó élt a lehetőséggel, és inkább kedvezményesen kicserélteti a régebbi iPhone-ja akkuját, mintsem hogy lecserélje a készülékét.

A negyedév során több új Apple-termék párhuzamosan érkezett a piacra, részben emiatt a beszállítóknál szűk keresztmetszet alakult ki, ez pedig több terméket (Apple Watch 4, iPad Pro, AirPods, MacBook Air) is érintett

Jó hírek

Az Apple aktív készülékeinek a száma új csúcsra emelkedett, csak az elmúlt egy évben 100 millióval nőtt

Az iPhone-on kívül a bevételek 19 százalékkal nőttek a tavaly decemberben végződött negyedévben, a szolgáltatásokból, a Mac és a hordozható készülékek eladásából származó bevételek új csúcsra emelkedtek

A szolgáltatásokból új rekordbevétel, több mint 10,8 milliárd dollár származott, jó úton halad az Apple afelé, hogy 2016-2020 között megduplázza ebben a szegmensben a bevételeit

A hordozható eszközök (okosórák, zenelejátszók) eladásából származó bevételek 50 százalékkal nőttek

Több országban új csúcsot ért el az Apple bevétele: Egyesült Államok, Kanada, Németország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Dél-Korea, Mexikó, Lengyelország, Malajzia, Vietnam

Az egy részvényre jutó eredmény is új rekordot érhetett el a negyedévben

Az Apple profitabilitása és cash flow termelő képessége továbbra is erős, a negyedévet 130 milliárd dollárnyi nettó készpénzállománnyal zárhatta a cég

Figyelmeztető jelek

Piaci hatások

Az Apple több dologgal is magyarázza a vártnál rosszabb eredményt (az érvek egy részét már korábban is megemlítette a menedzsment):Bár a negyedév arról lesz emlékezetes, hogy a bevételek és a cég profitabilitása is elmaradt a várakozásoktól (menedzsment + elemzők), a cég vezetése néhány pozitívumot is felsorol:Nehéz lenne azt állítani, hogy előzmények nélküli a mostani bejelentés, hiszen több figyelmeztető jel is volt az elmúlt hónapokban, amiből azért ki lehetett következtetni, hogy az Apple eladásai nem alakulnak majd annyira fényesen.Egyrészt az Apple több beszállítója tett közzé profit warningot az elmúlt hónapokban, vagy csökkentette értékesítési előrejelzéseit, amiből lehetett arra következtetni, hogy az iPhone-aladások a várt alatt alakulnak, és arra is, hogy a felhasználók nem rohannak a boltokba megvenni az új iPhone-okat és lecserélni a régebbi készülékeiket, de a gyenge keresletre utalt az is, hogy az Apple szokatlan módon masszívan reklámozta, hogy ha valaki leadja a régebbi iPhone-ját és újra vált, akkor kedvezményt kap, ráadásul az Apple megemelte a régebbi iPhone-ok beszámítási árát, az értékesítésnek pedig összességében az sem tett jót, hogy a régebbi iPhone-ok akksiját a korábbinál kedvezőbb áron lehet kicseréltetni, vagyis úgy tűnik, egyre tovább használják régebbi készülékeiket az iPhone-osok.Utólag visszanézve jogos volt a befektetők félelme attól is, amikor tavaly novemberben az Apple bejelentette, többé nem teszi közzé, hogy hány iPhone, iPad vagy Mac kelt el az adott negyedévben, sokan azt gondolták, az Apple el akarja kendőzni az értékesítési problémákat.Az Apple vártnál gyengébb számaiból nem nehéz kiolvasni, hogy a globális vállalatoknak (főleg azoknak, amelyeknek nagy kínai kitettségük is van) eredményére nem feltétlenül jótékony hatással vannak az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei közötti konfliktusok, ráadásul szektorokon átívelő jelenségről van szó, ami nem csak a tech cégeket érinti, de az autógyártóktól az acélgyártókig mindenkit.Abból, hogy ez hogyan hat az árfolyamokra, az elmúlt hónapokban már kaphattunk egy kis ízelítőt, de az Apple példája azt is jól mutatja, hogy más az, ha sejtjük valaminek a hatását, és más az, ha pontosan tudjuk is. Az elmúlt hónapok hírei alapján a befektetőknek nem kellett volna nagyon meglepődniük az Apple vártnál gyengébb teljesítményén, amikor azonban a cég szembesítette is őket a valósággal, újra önteni kezdték a cég részvényeit. Piaczárást követően több mint 7 százalékkal 146 dollár közelébe, tavaly július óta nem látott szintre esett az Apple árfolyama, a tavaly októberi 233 dolláros csúcsról már értékének 37 százalékát veszítette el az Apple. Tavaly a csúcson még a világ legnagyobb kapitalizációjú cége volt, miközben a csúcson még több mint 1100 dollárt ért, most már kevesebb mint 700-at.

Az Apple bejelentésére egyébként tovább ütötték a szektor részvényeit, más amerikai tech cégek árfolyama is nagyot esett piaczárást követően, Ázsiában pedig több beszállító cég részvényárfolyama is esett. Az Apple-nek memóriát gyártó SK Hynx árfolyama közel 5, a chipeket és kijelzőket beszállító Samsung árfolyama 3 százalékot, az iPhone összeszerelő Hon Hai árfolyama közel 2 százalékot esett. Ma reggel az európai tech cégek árfolyama is lejjeb került, az Infineon 4, az SAP 2 százalékot veszített az értékéből.