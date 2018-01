Figyelmeztette Magyarországot a gyilkos légszennyezettség miatt az EU

Amennyiben a tagállamok nem hoznak megfelelő intézkedéseket, a Bizottságnak nem marad más választása, mint hogy jogi lépéseket tegyen - ahogyan azt két tagállammal szemben már meg is tette - e tagállamok bíróság elé állítása érdekében

évente 8-14 ezerre becsülik a légszennyezettséggel összefüggő halálozások számát.

A környezetvédelemért felelős biztos, Karmenu Vella kilenc tagország, így Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Románia szakminisztereit hívta meg a január 30-i csúcstalálkozóra, amelynek célja "az Európai Unión belüli légszennyezés súlyos problémájának", illetve annak megvitatása, hogy az egyes országok hogyan kezelik a helyzetet. A fenti országok ugyanis rendszeresen, jelenleg is megsértik az EU nitrogén-dioxidra és a részecskeszennyezésre vonatkozó levegőminőségi szabályait.A szakterület uniós biztosa minden egyes érintett tagállamnak levelet írt, amelyben az iránt érdeklődött, mikor szándékoznak teljesíteni az előírásokat. Karmenu Vella ebben arra is figyelmeztette az országokat: amennyiben nem következnek megfelelő válaszlépések, a kilenc tagállamnak a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszával, az Európai Unió Bíróságán történő keresetindítással kell szembenézniük a megállapított légszennyezettségi határértékek túllépése miatt - miután a Bizottság szerint nincs más megoldási lehetőség. Az ülés alkalmával azonban a tagállamok bizonyíthatják, hogy további megfelelő lépéseket tesznek a jelenlegi helyzet haladéktalan rendezésére és az európai jog tiszteletben tartására. fogalmazott az Európai Bizottság.A Bizottság szerint a légszennyezettségi helyzet súlyossága és sürgőssége, valamint kilenc tagállam nem megfelelő előrehaladása hatékony és időben történő válaszadást tesz szükségessé. Ezért a levegőminőséggel foglalkozó január 30-i miniszteri csúcstalálkozó további hatékony intézkedések haladéktalan meghozatalát kívánja biztosítani. Így a csúcstalálkozón a biztos várhatóan új intézkedéseket is bejelent annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a környezetvédelmi jogszabályok betartásában.Az EU által elfogadott adatok szerint évente több mint 400 000 euró polgár hal meg idő előtt a rossz levegőminőség miatt, és még többen szenvednek légszennyezés okozta légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségekben - hangsúlyozta Vella blogjában is. Gazdasági szempontból a rossz légminőség - a magas egészségügyi költségek és a munkavállalók termelékenységének csökkenése miatt - évente több mint 20 milliárd euróba kerül az európai gazdaságnak.A tagországok közül Magyarországon az egyik legsúlyosabb a légszennyezettségi helyzet, itthonAz okok között elsősorban a lakossági fa- és szeméttüzelés, a koros járműpark, valamint az erőművi emisszió említhető. A levegő minősége jelenleg, január vége felé sem ideális. Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) két magyarországi településen veszélyesnek , három városban pedig egészségtelennek minősítette a levegő minőségét a magas szállópor-tartalom miatt szerdán. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közös interaktív térképe szintén szmogos képet fest a hazai helyzetről.

MTI/Balázs Attila

Sehol sem szabad túllépni A levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló uniós jogszabály (2008/50/EK irányelv) levegőminőségi határértékeket határozott meg, amelyeket az EU területén sehol nem szabad túllépni, és arra kötelezte a tagállamokat, hogy korlátozzák a polgárok káros légszennyező anyagoknak való kitettségét. E kötelezettség ellenére 28 tagállamból 23-ban még mindig előfordul, hogy a légszennyezettség szintje meghaladja a levegőminőségi előírásokat, ez 130-nál is több várost érint szerte Európában.



A Bizottság 2008 óta jogi lépéseket tett a tagállamokkal szemben a rossz levegőminőség miatt, kezdetben a légszennyező részecskékre (PM10), valamint a nitrogén-dioxidra (NO2) összpontosítva, amelyekre vonatkozóan 2005, illetve 2010 volt a megfelelési határidő. Az NO2-ra vonatkozó jogi lépések megtétele jelenleg 13 tagállamot érint: kötelezettségszegési eljárás van folyamatban Ausztriával, Belgiummal, a Cseh Köztársasággal, Dániával, Franciaországgal, Németországgal, Magyarországgal, Olaszországgal, Lengyelországgal, Portugáliával, Spanyolországgal, az Egyesült Királysággal és Luxemburggal szemben.



Az PM10-részecskék tekintetében jelenleg 16 tagállam (Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Portugália, Lengyelország, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia) elleni ügy közül eddig kettő került az Európai Unió Bírósága elé (Bulgáriával és Lengyelországgal szemben).



Az Európai Bizottság a múlt héten környezetvédelmi megfelelést biztosító cselekvési tervet is elfogadott, benne konkrét intézkedésekkel, amelyek segít a tagállamoknak előmozdítani, nyomon követni és érvényesíteni a környezetszennyezést vagy környezeti károkozást megelőző uniós környezetvédelmi szabályok betartását. A Bizottság emellett tagállami tisztviselőkből és környezetvédelmi szakemberekből álló európai hálózatokat magában foglaló magas szintű szakértői csoportot hoz létre a megfelelési terv intézkedéseinek sikeres végrehajtása érdekében.

A PM10 szennyezés tekintetében legutóbbi, 2016-os jelentésében a kormány is elismeri, hogy a határértékeket Magyarország több pontján sem sikerült teljesíteni, miután a korábbi csökkenő trend az elmúlt években növekvőbe fordult - nemcsak Magyarországon, hanem európai átlagban is. Az ügyben az Európai Bizottság 2008-ban indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben. A kormány intézkedési programot és PM10 Tárcaközi Bizottságot alapított, amelynek fő feladata az intézkedési program végrehajtásának nyomon követése, az intézkedések koordinálása. A nitrogén-dioxid tekintetében nincs nyoma hasonló intézkedéseknek.Miután a környezetvédelem ügyének és az egészségügynek sincs önálló tárcája a kormányban, így a január 30-i csúcstalálkozón várhatóan V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, esetleg Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár képviselheti a magyar kormányt.