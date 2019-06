Fizetni kell majd az Aldiban a műanyag zacskókért

A német diszkontlánc úttörő szerepet töltene be a műanyag csomagolások használatának csökkentésében, és azt reméli, hogy a versenytársak is követik a példáját.A környezetvédelmi szervezetek kritizálták az Aldi lépését, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egy centes ár túlságosan alacsony ahhoz, hogy rákényszerítse a fogyasztókat arra, hogy lényegesen kevesebb zacskót használjanak, ráadásul a bioműanyagok megítélése sem egyértelmű, hiszen azok lebomlásához is sok időre van szükség. A Greenpeace szóvivője szerint nem a zacskókra kellene adót kivetni, hanem a nem csomagolt árukra kellene kedvezményt adni.Az elmúlt években jelentősen csökkent Németországban a műanyag zacskók használata, de tavaly még így is közel 3 milliárd darab, jellemzően egyszer használatos zacskót használtak a vásárlók.