A hétfői piaczárás felé közeledve esnek az európai tőzsdék, miután Kína bejelentette, hogy június 1-től 60 milliárd dollárnyi amerikai termékekre készül vámot kivetni. A kifejezetten negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is lejjebb került, a BUX 6,8 milliárd forintos forgalom és 449 pontos esés mellett 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a hazai nagypapírok közül egyedül a Mol képes emelkedni. A BUX komponensei közül 5,1 százalékos esésével a Richter teljesít a leggyengébben.

Eséssel indul a hét első napja a tengerentúli tőzsdéken, miután az Egyesült Államok pénteki, 200 milliárd kínai terméket sújtó vámtarifaemelés után Kína is válaszintézkedésekről döntött . Kína hétfőn jelentette be, hogy június 1-től 60 milliárd dollárnyi amerikai termékekre készül vámot kivetni, az intézkedés a Reuters információi szerint több mint 5000 terméket érint. A kereskedelmi konfliktus fokozódása nyomán a tengerentúli tőzsdék esnek ma délután, a Nasdaq 2,3 százalékos esése mellett, az S&P500 1,8 százalékkal került lejjebb, míg a Dow 461 pontos mínusz mellett 1,8 százalékkal került lejjebb.

Kína korábban válaszintézkedéseket helyezett kilátásba, majd Kína hétfőn bejelentette , június 1-től 60 milliárd dollárnyi amerikai termékekre készül vámot kivetni, az intézkedés a Reuters információi szerint több mint 5000 terméket érint. A kínai bejelentés után az európai tőzsdék napi mélypontjukra estek, míg az amerikai határidős részvényindexek is lejjebb kerültek, a határidős Dow 484 pontos mínusza 1,9 százalékos esést vetít előre a mai piacnyitásra. Az európai tőzsdék közül 1,5 százalékos esésével a DAX és 1,6 százalékos esésével a brit részvényindex teljesít a leggyengébben.

Lejjebb kerültek az európai tőzsdék hétfőn, miután a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának kiszélesedése miatt aggódtak, a DAX 1 százalékos esése mellett a CAC40 0,7 százalékkal került lejjebb. A negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is lejjebb került, a BUX 380 pontos mínusz mellett 1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek, az OTP 1,4 százalékos esése mellett a Richter a társaság pénteki gyorsjelentése, és azt követő zuhanás után ma tovább esik, a gyógyszergyártó részvényei 3,3 százalékkal került lejjebb. A Mol mindemellett 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama stagnál.

KAz Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. az általa kibocsátott 2019/I. elnevezésű 925 millió forint össznévértékű, 2019. júliusában lejáró zéró kupon kötvény refinanszírozását tervezi, melynek során zártkörben - akár a korábbi kötvények lejáratát megelőzően - kamatozó, vagy zérókupon kötvényeket kíván kibocsátani, amelyeket ezt követően be kíván vezetni a Budapesti Értéktőzsdére.

A pénteki szárnyalás után esik a Thyssenkrupp árfolyama 2019.05.13 13:02

Több fontos bejelentést tett pénteken a Thyssenkrupp, a társaság tájékoztatása szerint hároméves tervezés után mégsem olvad össze a Thyssenkrupp európai acélgyártó egysége a Tata Steellel, a Thyssenkrupp mindemellett 6 000 fős létszámleépítést is bejelentett, ami a társaság alkalmazotti létszámának 4 százaléka. A társaság továbbá arról is tájékoztatta a piaci szereplőket, hogy tőzsdére viheti a cég felvonó-üzletágát, amelynek értékét a Reuters által idézett elemzők 14 milliárd euróra becsülték. A Thyssenkrupp árfolyama pénteken 28,1 százalékkal került feljebb, amiben a piaci kommentárok szerint a short pozíciók zárása is szerepet játszhatott. A társaság részvényei a pénteki szárnyalás után 6,4 százalékkal kerültek ma lejjebb.