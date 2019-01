Folytatódhat a menekülés a részvényekből

Míg globálisan 51 százalék csökkentené a részvénypiaci kitettségét, 35 százalék nem tervez nagy változásokat a portfolióban, és mindössze 14 százalék tervezi a részvénykitettségének növelését.

A leglátványosabb trend az illikvid befektetések felé való fordulás, ami félő, hogy egyes területeken árazási nyomáshoz vezethet (felfelé)

A BlackRock által megkérdezett 230 intézményi ügyfél, akik összesen mintegy 7000 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek, többségében visszakozik a részvénypiacokról: 51 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy csökkenti a kitettségét a részvénypiacok felé. Tavaly jóval kisebb, 35 százalék volt az arányuk, 2017 elején pedig mindössze 29.A befektetők a magas részvényárfolyamok miatt aggódtak tavaly és bizonytalanságot okozott az amerikai-kínai kereskedelmi háború, valamint az is, hogy a Fed kamatemelései milyen hatással lesznek a fogyasztókra. Az új évben a kínai gazdasági lassulás, a Brexit-megállapodás és az amerikai kormányzati leállás is előtérbe került. A felmérésben megkérdezettek 37 százaléka szerint a globális gazdasági lassulás a legnagyobb kockázat idén a befektetőknek, de még kérdéses, hogy milyen mértékű lesz. Európában a befektetők több mint fele tartja ezt a legnagyobb kockázatnak, ezzel szemben az Egyesült Államokban és Kanadában mindössze 30 százalék.A BlackRock intézményi üzletágának vezetője szerint a kockázatkezelés legjobb módja, ha egy kicsit eltávolodunk a részvényektől. Hozzáteszi, hogy már most látszik egy elfordulás a részvényektől, ahogy elkezdik az ügyfeleik a portfolióik kockázatát csökkenteni. Ahogy haladtunk előre 2018-ban, úgy növekedett az idegesség is az ügyfelek körében.Különösen a brit befektetők körében látványos ez a váltás, már három negyedéve folyamatosan csökken a részvénykitettség, de az Egyesült Államokban és Kanadában is inkább szabadulnának a részvényektől, itt minden 10 befektetőből 7 tervezi a részvénykitettsége csökkentését. Ehhez képest Európában csak a 27 százalékuk.Részvénypiaci turbulenciák jellemezték a 2018-as évet, februárban, októberben és decemberben is eladási hullám söpört végig a világon. A befektetők globálisan mindössze 18 milliárd dollárt tettek részvényekbe nettó szinten tavaly, szemben az egy évvel korábbi 306 milliárd dollárral - derül ki az EPFR Global adataiból. Miközben a befektetők keresik a védelmet az inflációtól és a magasabb hozamokat, a reáleszközök felé fordulnak: a megkérdezettek 47 százaléka növelné a kitettségét afelé, 40 százalék pedig azkitettségének növelését tervezi.De a BlackRock szakértője figyelmeztet, hogy nehezebb lesz itt jó ügyleteket találni, mert a beáramló pénz megdobta az értékeltségeket.- mondta.