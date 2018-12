Folytatódik a nagy menetelés a tőzsdéken

Felpattanás

Mi történik a tőzsdéken?

Mire figyelnek a befektetők?

Csütörtökön az ÁKK 12 hónapos kincstárjegy aukciót tart

Németországból a novemberi inflációs adatsor végleges értékét teszik közzé

A hét negyedik napján az Európai Központi Bank kamatdöntő ülésére, és Mario Draghi EKB-elnök sajtótájékoztatójára fókuszálnak a piaci szereplők

Az Egyesült Államokból a heti munkanélküli segélykérelmek számát publikálják majd

Nagy emelkedéssel vágtak neki a hét harmadik napjának a tengerentúli tőzsdék, a piaci szereplők kedvezően fogadták az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának enyhítését célzó híreket és bejelentéseket, miután Donald Trump jelezte, hogy kész beavatkozni a Huawei pénzügyi igazgatójának ügyébe, ha azzal képes előremozdítani a két ország közötti kereskedelmi megállapodás létrejöttét, míg amerikai lapértesülések szerint Kína új iparstratégia kialakításán dolgozik, ami nagyobb részesedést tenne lehetővé külföldi vállalatok számára az ország belső piacán. Bár a jó hangulat a szerdai kereskedés második felére mérséklődött, az amerikai tőzsdék végül 0,5-1 százalékos erősödéssel zárták a napot, míg a kereskedelmi háborús feszültség enyhülése közepette az ázsiai részvényindexek is emelkednek ma, 1 százalék feletti erősödésükkel különösen jól teljesítettek a kínai tőzsdék. Az európai tőzsdéken is folytatódhat az emelkedés, a határidős DAX mérsékelt, 0,2 százalékos erősödést vetített előre a mai piacnyitásra.Jelentős emelkedéssel indult a hét harmadik napja a tengerentúli tőzsdéken, a befektetők az amerikai és kínai bejelentésekre és nyilatkozatra fókuszáltak a nap folyamán, amelyek együttesen mérsékelték a két ország kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos aggodalmakat. Donald Trump a Reuters-nek adott keddi interjújában kiemelte, hogy kész beavatkozni a Huawei korábban letartóztatott, és azóta óvadék ellenében szabadon bocsátott pénzügyi igazgatójának ügyébe, ha azzal előremozdítaná az USA és Kína közötti kereskedelmi megállapodás létrejöttét.A Wall Street Journal mindemellett arról számolt be, hogy a kínai vezetés új iparstratégia kialakításán dolgozik, amely nagyobb részesedést tenne lehetővé külföldi vállalatok számára az ország belső piacán, ez pedig felfogható egyfajta közeledésként az amerikai kormány felé, az ugyanis rendszeresen bírálta a kínai gazdaságstratégiát protekcionizmusa miatt. Míg a korábbi bejelentés, amely szerint Kína hamarosan 40-ről 15 százalékosra vághatja vissza az Egyesült Államokban készült gépjárműveket terhelő importvámot, szintén támogathatta a piaci szereplők optimizmusát a nap folyamán. A szerdai piaczárás felé közeledve kismértékben romlott a hangulat, az amerikai tőzsdék a napi csúcsaiktól kissé eltávolodva bár, de magabiztos emelkedéssel zárták hét harmadik napját. A Dow végül 157 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,5 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 1 százalékos erősödéssel zárta a szerdai kereskedést.Második napja erősödnek az ázsiai részvényindexek, miután a piaci szereplők határozottan jól fogadták az Egyesült Államok és Kína elmúlt napok során tett bejelentéseit, érdemben enyhítve ezzel a két ország kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos félelmeket. Az erősödést a kínai indexek vezetik, a sanghaji tőzsde 1,3 százalékos erősödése mellett a hongkongi börze 1,1 százalékkal került ma feljebb, Ázsia más részein is kedvező hangulatban telt a hét negyedik napja, a Nikkei 1 százalékos emelkedése mellett a dél-koreai Kospi 0,7 százalékkal került feljebb.A kereskedelmi háborús feszültség enyhülésével párhuzamosan nagyot emelkedtek az irányadó európai részvényindexek szerdán, bár a magyar tőzsdén mérsékelt erősödéssel indult a hét harmadik napja, a délelőtt második felére azonban elfogyott a BUX lendülete, és a hazai részvényindex lefordult. A szerdai piaczárás felé közeledve a magyar tőzsde újra felfelé kapaszkodott és a BUX végül 27 pontos erősödéssel zárta a szerdai kereskedést. Vegyesen teljesítettek tegnap a blue chipek, az OTP 0,1 százalékos erősödés után 11 700 forinton zárt, míg a Richter 0,6 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó papírjai 5480 forinton fejezték be a szerdai kereskedést. A Magyar Telekom mindemellett 0,1 százalékos esés után 444,5 forinton zárt, míg a Mol 0,2 százalékkal került lejjebb, az olajcég részvényei 3104 forinton búcsúztak a hét harmadik napjától.A forint minimális erősödéssel indítja a csütörtöki napot az euróval szemben, egy euróért 322,95 forintot kell fizetni, míg egy dollár 284,04 forintba kerül ma reggel.

Mi történt idén a tőkepiacokon?

A vezető amerikai részvényindexek nagyjából nullásak, a vezető nyugat-európai tőzsdék két számjegyű mértékben estek idén, az olaj és a nemesfémek veszítettek értékükből 2018-ban.