Folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken 2019.02.13 18:48

Mérsékelten emelkednek ma az amerikai tőzsdék, a Dow, az S&P és a Nasdaq 0,1-0,3 százalékkal került feljebb.

A tegnapi nagy emelkedés után tehát folytatódik a rali, ami részben annak tudható be, hogy a befektetők megelőlegezték a bizalmat az amerikai és a kínai tárgyaló feleknek, és elkezdték beárazni azt, hogy a jelenleg is zajló kereskedelmi tárgyalások eredményeket hoznak. Donald Trump, és pénzügyminisztere, Steven Mnuchin is azt nyilatkozta, hogy eddig nagyon jól haladnak az egyeztetések, ennek is örültek a befektetők. A januári amerikai inflációs adatnak is örülnek a piaci szereplők, a legfrissebb statisztika alapján ugyanis nem változtak a fogyasztói árak, az alacsony infláció pedig arra késztetheti az amerikai jegybankot, hogy hosszabb ideig stabilan tartsa az irányadó kamatrátát.

Az emelkedésben élen jár a tech szektor, a Facebook 0,2, az Alphabet 0,5, az Amazon 0,7 százalékkal került feljebb.