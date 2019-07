Fontos bejelentést tett a Volkswagen, emelkedik az árfoyam 2019.07.12 15:34

Emelkedik a Volkswagen árfolyama, miután bejelentették, hogy a Ford és a Volkswagen kiterjeszti a két cég együttműködését, és a Volkswagen 2,6 milliárd dollárt fektet be a Ford önvezető technológiát fejlesztő Argo AI egységébe és 500 millió dollár értékben Argo-részvényeket is vásárol a Fordtól. Mindemellett azt is bejelentették, hogy a Ford a Volkswagen által kifejlesztett MEB-platformot használja majd az európai elektromos modelljeihez. A bejelentéseket kedvezően fogadták a piaci szereplők, a Volkswagen árfolyama 1,7 százalékkal került ma feljebb.