Fontos bejelentés várható Brexit-ügyben

Tusk korábban december 4-ét jelölte meg abszolút határidőnek, ameddig a briteknek egy, az EU számára elfogadható javaslattal kellene előállniuk, ha azt akarják, hogy a december 15-én kezdődő EU-csúcsot követően a második szakaszba léphessenek a tárgyalások. Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker szóvivője pedig korábban azt mondta, Theresa May brit kormányfőnek vasárnapig van határideje arra, hogy visszatérjen Brüsszelbe az egyezmény lezárása érdekében.Theresa May brit miniszterelnök ugyan a nevezett napon is Brüsszelben tárgyalt a kilépés feltételeiről, és bár a híradások szerint az egyeztetések jól haladtak, a megállapodást az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) ellenállása miatt mégsem sikerült megkötni, mivel a párt nem támogatta az Írország és Észak-Írország közötti határ nyitva tartására kidolgozott tervet.A tárgyalások azonban a Reuters szerint ezt követően folytatódtak, így az EU vezetői várhatóan a kereskedelmi tárgyalások megnyitásáról dönthetnek jövő pénteki, december 15-i csúcstalálkozójukon.Az alku elmaradásának következményei súlyosak lehetnek. Tusk még októberben azt mondta, amennyiben ezév végéig nem sikerül megállapdni a feltételekben, az EU újratervezheti a tárgyalásokhoz való viszonyát annak érdekében, limitálja a 2019 márciusában várható kilépés negatív hatásait. A héten korábban magas rangú tisztviselők úgy nyilatkoztak az ügyről, hogy az egyezség meghiúsulása rövid távon akár May miniszterelnöki pozícióról történő lemondását is eredményezheti, ami önmagában jelentősen megzavarhatja és tovább bonyolíthatja a tárgyalási folyamatot.