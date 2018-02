Fontos döntés született: átírhatja az európai energiapolitikát

A döntés eredetileg decemberben lett volna esedékes, azonban a luxembourgi székhelyű bank elhalasztotta azt, a projekt részletesebb vizsgálatának szükségességére hivatkozva. A beruházás finanszírozásának ügye így legkevesebb két éve húzódott. Az EIB egyéb, energetikai és szállítási projektek finanszírozásáról is döntött, összességében 6,5 milliárd euró értékben.Az Adria-gázvezeték (Trans Adriatic Pipeline, TAP) a Déli Gázfolyosó nevű csővezeték-rendszer részeként épülne ki, amelynek elsődleges célja az azeri földgáz Európába juttatása. A vezeték becslések szerint 10 milliárd köbméter földgázt továbbíthat az azeri Shah Deniz 2 gázmezőről Európába.A TAP az Európai Bizottság Közérdekű Projektek (PCI) listáján is szerepel, vagyis elvileg összhangban van az EU energia- és klímapolitikai céljaival is. A TAP projekt segíthet ellensúlyozni az európai kitermelés csökkenését, diverzifikálja a gázellátás forrásait, és támogatja a szén háttérbe szorítását - mondta az EIB alelnöke, Andrew McDowell a Reutersnek.A beruházást és tervezett közösségi finanszírozását heves kritikák érték, részben annak Párizsi Klímaegyezménnyel való inkompatibilitása miatt. A CEE Bankwatch tanulmányában felhívta a figyelmet, hogy a beruházás kapcsán nem készült klíma-hatásvizsgálat, valamint hogy a földgázos projekt a várható metánszivárgások és a karbonemisszió miatt a szénre jellemző klímapusztító hatással bírhat. A Világbank decemberben jelentette be, hogy 2019 után nem finanszírozza többé az olaj- és gázkutatást, amit a klímaváltozással indokolt a bank.A PCI listán szereplő projektek között többnyire villamosenergia- és gázvezeték beruházások találhatók. A lista azonban a közeljövőben jelentősen változhat, miután már egy sor számos európai parlamenti képviselő formálisan is kritizálta azt, ezért az Európai Parlament energiabizottsága február végén napirendjére veszi a kérdést és szavaz is róla.