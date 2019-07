Lejjebb kerültek az európai részvényindexek 2019.07.09 13:17

Eséssel vágtak neki a hét első napjának az amerikai részvénypiacok, miután a pénteken közzétett és a vártnál kedvezőbb amerikai munkaerőpiaci adat után mérséklődtek a Fed monetáris lazításával kapcsolatos várakozások. Nem volt jó napja az Apple-nek, miután egy elemzőház semlegesről eladásra rontotta a részvények ajánlását, az Apple végül 2,1 százalékos eséssel zárta a napot, míg a technológiai szektor részvényeit tömörítő Nasdaq 0,8 százalékos eséssel zárt. A borús hangulatú hétfői kereskedést a Dow 0,4 százalékos eséssel zárta, míg az S&P500 0,5 százalékkal került lejjebb.

Ázsiában a japán tőzsde kivételével lejjebb kerültek az irányadó részvényindexek, a Nikkei 0,1 százalékos emelkedése mellett a hongkongi börze 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji tőzsde 0,2 százalékot esett.

Európában is eséssel indult a keddi kereskedés, a nap második felére ráfordulva a kontinens börzéin továbbra is borús a hangulat, a CAC40 0,3 százalékos esése mellett a milánói börze 0,2 százalékkal került lejjebb. A vezető tőzsdék közül a leggyengébben a német részvényindex teljesít, miután a BASF tegnap profit warningot tett közzé, a német vegyipari cég bejelentette, hogy a globális gazdasági lassulás és az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus miatt a vártnál jóval gyengébb lehet a cég második negyedéves és egész éves profitja. A BASF profit warningja után 4,6 százalékot estek a cég részvényei, azonban a társaság visszavágott előrejelzése után más európai, vegyipari cégek papírjai is gyengélkednek. A Deutsche Bank a tegnapi zuhanása után ma tovább esett, társaság részvényei 3,2 százalékkal kerültek ma lejjebb, miután a befektetők egy része alighanem fenntartásokkal fogadta a bank tegnap bejelentett átalakítási terveit.